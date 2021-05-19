Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sosyal medyada büyük yanlışlık yaptı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı için paylaşımda bulunan Gençlik Spor Bakanlığı, videoda Atatürk'e yer vermediği için eleştirildi. Gelen eleştirilere görüş bildirmek isteyen paylaşım yanlışlıkla bakanlığın resmi hesabından yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hesabından eleştirilere verilen yanıt ise ''Profile girip baktım epey Atatürk var. Haksızlık etmeyin. Bakanın videosunda da var'' oldu.

Yapılan paylaşım, kısa bir süre sonra silindi. Paylaşımın ekran görüntülerini alan yurttaşlar, sosyal medyada bakanlığa tepki gösterdi.