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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sosyal medyada büyük yanlışlık yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs için yaptığı paylaşıma gelen eleştirilere yanıt vermek istedi. Bakanlık, başka bir hesaptan yanıt vereceğine bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Güncel 19.05.2021, 22:18
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sosyal medyada büyük yanlışlık yaptı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı için paylaşımda bulunan Gençlik Spor Bakanlığı, videoda Atatürk'e yer vermediği için eleştirildi. Gelen eleştirilere görüş bildirmek isteyen paylaşım yanlışlıkla bakanlığın resmi hesabından yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hesabından eleştirilere verilen yanıt ise ''Profile girip baktım epey Atatürk var. Haksızlık etmeyin. Bakanın videosunda da var'' oldu.

Yapılan paylaşım, kısa bir süre sonra silindi. Paylaşımın ekran görüntülerini alan yurttaşlar, sosyal medyada bakanlığa tepki gösterdi.

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