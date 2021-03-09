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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyetlerine izin verilen mükellefler için mücbir sebep uygulamasının sona erdiğini ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini duyurdu.

Güncel 09.03.2021, 15:42
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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), faaliyetlerine başlamaları uygun görülen mükellefler için mücbir sebep halinin sona erdiğini, bu mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Başkanlığın internet sitesinde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep halinden etkilenen mükelleflerden faaliyetlerine yeniden başlayanlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu tebliğle yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin Vergi Usul Kanunu'nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapıldığı anımsatıldı.

Bu iş yerlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki mükelleflerin mücbir sebep hallerinin 1 Aralık 2020 tarihinde başladığı, bu halin mükelleflerin faaliyetlerine yeniden başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam etmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre, söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi beyannameleri ile 'form ba-bs' bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken 'elektronik defter beratları' ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığının 2 Mart 2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi'nde, 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir. Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2 Mart 2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmıştır. Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir."

MÜCBİR SEBEP HALİ DEVAM EDENLER

Açıklamada, mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin bu halinin, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğine işaret edilerek, "Herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükelleflerimiz tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğ'de belirlenen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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