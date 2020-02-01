Geleceğin kariyer trendleri neler?

Gelecek yıllarda kariyer dünyasında “En çok kazanılan meslekleri bulmak”; ya da “geleceğin mesleklerini” tahmin etmenin anlamlı bir çaba olmadığı vurgulayan Murat Yeşildere, “Mesleklerin geleceğini tahmin etmeye çalışmak ve geleceğin trendlerini öngörmeye çalışmanın daha anlamlıdır. Bu sebeple de Yapay Zeka (AI), Mobil uygulamalar (App), Veri Bilimi, Robotlar, 3-D Yazıcılar, Web Tasarımı, Giyilebilir Teknoloji, Network Yönetimi, Cloud (Bulut), Biyomedikal ve Bilgi Güvenliği önümüzdeki dönemde bilgi, tecrübe ve yetkinlik talebi artacak alanlar. Bunların yanında gözükür geleceğe baktığımızda Tıp, Hukuk ve Teknolojiyi içinde barındıran her türlü Mühendislik dalına yönelik talebin de devam edeceği görülüyor” dedi.

Mesleki Eğitim Önem Kazanıyor

Yeşildere, “Ülkemizdeki genel üniversite mezuniyeti ve diploma elde etmeyle ilgili arzunun değişmesinin önemli olacağına inanıyorum. Özellikle mesleki eğitiminin, yüksekokul ve mesleki liseler üzerinden yaygınlaşması da çok değerli olacaktır. Üniversite diplomasının değil de, kaliteli eğitimin, bilgi ve yetkinliği iş, hatta daha da önemlisi umut anlamına geldiğini toplumun ve özellikle gençlerin anlaması çok değerli bir kazanım olacaktır. Daha da ileri giderek gençlerin ne eğitimi aldıkları kadar, nerede eğitim aldıkları, yanlarında kimler olduğu, kimden öğrendikleri de büyük önem taşıyor. Unutmayalım ki, özellikle üniversiteler ve diğer birçok eğitim kurumu “öğrenmeyi öğrendiğimiz” yerler” diye belirtti.

Liderlerin gelişiminde de “bireye özel” odaklı gelişim ve eğitim programlarına ihtiyaç giderek artacağını ileten Murat Yeşildere, “Sınıflarda, müfredatı kitaplardan takip ederek yapılan eğitim programlarından ziyade, liderlerin etkileşim içinde birbirinden öğrenerek gelişim gösterdiği programlar ön plana çıkacak” diye açıkladı.

Yeni Gözde Yabancı Diller: Çince, Rusça ve İspanyolca

Teknolojinin gelişmesi, internet ve mobil kapsama alanlarının büyümesi bilgiye ulaşımın kolaylaştığını ifade eden Murat Yeşildere, “Başta Yapay Zeka (AI), Mobil uygulamalar (App), Veri Bilimi, Robotlar, 3-D Yazıcılar, Web Tasarımı, Giyilebilir Teknoloji, Network Yönetimi, Cloud (Bulut), Biyomedikal ve Bilgi Güvenliği gibi konular olmak üzere yeni çalışma alanlarında çalışanların uzmanlıklarını derinleştirmesi mesleki bilgi ve beceri gelişimi açısından büyük değer taşıyacak. Bu çerçevede de sadece sınıf eğitimleri ya da kitaplar değil, etkileşimi giderek artan online eğitimler büyük fayda sağlayacaktır” diye vurguladı. En az bilgi/fonksiyon gelişimine yönelik eğitimler kadar, dil eğitimine de önem verilmesi gerektiğini özellikle Çince, Rusça ve İspanyolca dillerine hakimiyetin geleceğin dünyasında büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Beş Nesil Bir Arada Çalışacak

Internet ekonomisinin, paylaşım ekonomisinin de tetiklediği “GiG Ekonomisi”ne parçası olan bağımsız, patronsuz çalışanlar, 2020 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışanların yüzde 40’ına ulaşacağını söyleyen Yeşildere: “Hızla gerçekleşen dijital devrimin sonucunda çalışanlar daha mobil hale gelecek, kısa süreli işlerin sayısı artacak, iş yeri sayısı azalacak, ofis mekanlarına yönelik talep azalacak; özetle dünya “ters yüz” olacak” dedi ve “Y ve hatta Z nesillerinin iş hayatına uyum sağlanması, keyif alması, kalıcı olması ve katkı vermesi için çaba gösteren organizasyonlar yavaş yavaş tarihte ilk kez hayatın ve iş hayatının içinde beş neslin yan yana yaşayacağını ve çalışacağını fark edecekler. Sayıları daha az da olsa, karar veren mekanizmalarda olan “geleneksel” nesil ve “baby boomer” nesil temsilcilerinin yönetim refleksleri, X, Y ve Z nesillerini etkili bir biçimde kapsayabildiğinde başarı gelecek” diye ekledi.