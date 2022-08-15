GELECEĞİ PLANLAYANLAR BU PLATFORMU MUTLAKA TANIMALI

FBİAD (Fenerbahçeli İş Adamları Derneği) Yönetim Kurul üyesi ve FBİAD Kurumsal İletişim Direktörü İpek İpek; UN GLOBAL COMPACT’ın, gerek pazarlama, gerek kurumlar arası ilişkiler; gerekse çok amaçlı sosyal sorumluluk projeleri açısından çok önemli bir mecra olduğunu; tüm bu alanlarda faaliyet gösteren ve göstermek isteyen herkesin bu platforma en kısa sürede entegre olması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal İletişim Sektörü’nün önde gelen temsilcilerinden İpek İpek ; ‘İster bireysel, ister kurumsal olsun; herkesin rahatlıkla üye olabileceği, angaje olabileceği, entegre olabileceği devasa biryapı UN GLOBAL COMPACT. Kurum ya da kuruluşların ilkelerini ve etkileşim platformlarını yerel ölçekte tanıtmak, geliştirmek ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla kurulmuş olan bu platform; 70’in üzerinde ülkede yerel ağları üzerinden faaliyetlerini sürdüren ve geniş kapsamlı imkanlar yaratan mucizevi bir yapı. Bu yolla; küresel ölçekte yaratılan değerlerin; ulusal ve kültürel farklılıkların olduğu coğrafyalara taşıyarak, yerel uygulamalarla yaygınlaştırarak çok kolay hale geliyor’ yorumunu yaptı…

UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı’nın; Global Compact Türkiye olduğunu da hatırlatan İpek İpek ; ‘Küresel dünya düzeninde; yerel odakların da; küresel bir mantığa bürünmesi lazım. Global Compact Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu kaynak ve araçlarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken; hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görüyor. Bu anlamda adeta gönüllü bir öncü gibi. 2002 yılından bu yana Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirlik gündemini belirlemede öncü rol oynayan Global Compact Türkiye, 2013 yılında TÜSİAD ve TİSK ortaklığında bir platform olarak faaliyetlerini hızlandırdı. Global Compact Türkiye’nin sekretaryası TÜSİAD tarafından yürütülüyor; dolayısıyla çok sağlam bir referansı bulunuyor. ‘Sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramının Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak üzere geliştirdiği strateji ve yaklaşımlarla dünyada öncü ve örnek bir yapı olan Global Compact Türkiye; Türkiye’de ve uluslararası düzeyde, özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirlikleri yaparak, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin sağlanmasına destek olmayı görev edinmiş gerçek görüntü sergiliyor. UN Global Compact’in parçası olmak için kar amacı güden bir kurum olma zarureti de bulunmuyor. İş dünyası dışındaki kurumlar da UN Global Compact’te üye olarak çalışmalara uzmanlıkları ile destek verebilir, yeni fikirler sunabilir ve işbirlikleri kurarak iş dünyasını destekleyebilir ve harekete geçmek için teşvik edebilirler. Kısacası, tüm sektörel sürdrülebilirliğin sadece kalbi değil; tüm beyni ve mekanizmaları; bu platformla şekillenecek gibi görünüyor…’