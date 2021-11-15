Geçmiş zaman olur ki: İşte Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i havalanında uğurlayan dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in tören sırasında gözlüğünün tek camının düşmesi sonucunda verdiği ilginç fotoğraf, ‘'Korsan Baba’' yakıştırmasına neden olmuş ve fotoğrafı çeken Fahir Arıkan bu fotoğraf ile "Yılın Fotoğrafı" ödülünü almıştı.

Foto muhabiri Fahir Arıkan'a ödülünü veren kişi ise Süleyman Demirel olmuştu.

İşte o fotoğrafın hikayesi:

Siyasetçilerin politikalarını beğeniriz veya beğenmeyiz; ancak bir zamanlar bu topraklarda siyasetçiler nüktedandı. Sağcısı da böyleydi solcusu da... Espriyi kaldırabilme genişliğine sahiplerdi. O dönem 'Korsan Baba' diye espri yapılabiliyordu ülkenin başındaki bir siyasetçiyle. O da küçük bir kazanın fotoğrafını çeken gazeteciyi ödüllendirebiliyordu. Hakikaten ilginç zamanlardı.

Mizah dergileri Ecevit'i Erbakan'ı Demirel'i mayolu kızlar olarak resmeder, onlar da buna kahkahayla gülerdi. Mizaha tahammül, demokrasiyle de ilişkiliydi çünkü. Her şeye rağmen...