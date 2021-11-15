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Geçmiş zaman olur ki!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i havalanında uğurlayan dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in tören sırasında gözlüğünün tek camının düşmesi sonucunda düştüğü enteresan durum, ‘'Korsan Baba’' yakıştırmasına neden olmuş ve fotoğrafı çeken Fahir Arıkan bu fotoğraf ile Süleyman Demirel’den ödül almıştı.
Güncel 15.11.2021, 21:24
Siyasetçilerin politikalarını beğeniriz veya beğenmeyiz; ancak bir zamanlar bu topraklarda siyasetçiler nüktedandı. Sağcısı da böyleydi solcusu da... Espriyi kaldırabilme genişliğine sahiplerdi. O dönem 'Korsan Baba' diye espri yapılabiliyordu ülkenin başındaki bir siyasetçiyle. O da küçük bir kazanın fotoğrafını çeken gazeteciyi ödüllendirebiliyordu. Hakikaten ilginç zamanlardı. Hatırlarım, mizah dergileri Ecevit'i Erbakan'ı Demirel'i mayolu kızlar olarak resmeder, onlar da buna kahkahayla gülerdi. Mizaha tahammül, demokrasiyle de ilişkiliydi çünkü. Her şeye rağmen!