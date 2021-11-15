Geçmiş zaman olur ki!

Siyasetçilerin politikalarını beğeniriz veya beğenmeyiz; ancak bir zamanlar bu topraklarda siyasetçiler nüktedandı. Sağcısı da böyleydi solcusu da... Espriyi kaldırabilme genişliğine sahiplerdi. O dönem 'Korsan Baba' diye espri yapılabiliyordu ülkenin başındaki bir siyasetçiyle. O da küçük bir kazanın fotoğrafını çeken gazeteciyi ödüllendirebiliyordu. Hakikaten ilginç zamanlardı. Hatırlarım, mizah dergileri Ecevit'i Erbakan'ı Demirel'i mayolu kızlar olarak resmeder, onlar da buna kahkahayla gülerdi. Mizaha tahammül, demokrasiyle de ilişkiliydi çünkü. Her şeye rağmen!