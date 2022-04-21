Gaziosmanpaşa'da patlama oldu! Ölen ya da yaralanan yok...

Edinilen bilgiye göre patlama, el yapımı bir patlayıcı ile gerçekleşti.

Olay 05.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Şubesi'ne ait 5 katlı bir apartmanın dış cephesinde meydana geldi.

BİR KADIN ELİNDE POŞETLE YAKLAŞTI DAHA SONRA PATLADI

Edinilen bilgiye göre, elinde poşet bulunan bir kişi, binanın yan cephesine yaklaştı. Kadının ayrılmasıyla aynı noktada dakikalar sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. (Sabah/Bulut Yamandağ- Çağrı Oğuz)

TÜGVA sosyal medya hesabında: 'Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliğimize yapılan bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Emniyet güçleri saldırı hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütmektedir.' ifadelerine yer verdi.