Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu!

Gelen bir son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine bugün Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan yıkım işlemi durduruldu. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesince 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı.