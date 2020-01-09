Gazeteci Mehmet Turan vefat etti

Televizyon dünyasının emektar kameramanlarından gazeteci Mehmet Turan hayatını kaybetti.

Uzun yıllar İhlas Haber Ajansı'nda kameramanlık yapan Mehmet Turan daha sonra çeşitli televizyon kanallarında görev yaptıktan sonra UHA Uluslararası Yeni haber Ajansı A.Ş.'nin TRT Haber ve TRT Avaz'da yaptığı "Değişim ve Ay-Yıldız'ın İzinde" programlarının da kameramanlığını ve görüntü yönetmenliğini yapmıştı. 2018 yılında sürekli basın kartı almaya hak kazanan Mehmet Turan aynı yıl bir by-pass ameliyatı geçirmişti.

7 Ocak 2020 Salı günü akşam saatlerinde tekrar rahatsızlanması üzerine Küçükköy Başarı Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Turan'ın bu akşam vefat ettiği bildirildi.

Merhumun cenazesi cuma namazını müteakip Sultangazi Merkez Camii'nden kaldırılacak.

Ekovitrin ailesi olarak gazeteci arkadaşımız Mehmet Turan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.