Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti

Gazete ve televizyonlarda uzun yıllar Yayın Yönetmenliği düzeyinde görev yapan duayen gazeteci Kenan Akın bir süreden bu yana korona virüs tedavisi görüyordu. Akın, virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Akın'ın vefatı başta sevenleri olmak üzere basın camiasını yasa boğdu. Akın, Yeniçağ Gazetesi için de köşe yazıları kaleme almıştı.

Son olarak Ortadoğu Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Kenan Akın Tercüman, Güneş, Günaydın, Sabah ve Türkiye gazetelerinde genel yayın müdürlüğü ve üst düzey yöneticiliği görevlerinde bulundu. TGRT’nin kurucuları arasında yer alan Kenan Akın TV 8’de de Yönetim Kurulu Başkanvekili sıfatıyla uzun yıllar çalıştı.

Yeniçağ gazetesi yazarlarından Muhiddin Nalbantoğlu da çok kısa bir süre önce korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.