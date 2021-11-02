Gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a konuk olduğu bir program nedeniyle tepki gösterince aralarında tartışma yaşandı.

Gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'ın Rüstem Batum'un YouTube programına katılmasını sosyal medye hsabından eleştirince Yılmaz'dan yanıt geldi. İkili arasında karşılıklı mesajlarla tartışma yaşandı.

Rüstem Batur'un YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, programın videosunu Twitter hesabından '25 yıl önceki buluşmamızdan sonra sevgili Rüstem abimle sohbetimiz' mesajıyla paylaştı.

Cem Yılmaz'ın Rüstem Batur'un programına konuk olmasına Enver Aysever'den eleştiri geldi. Aysever, 'Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım' ifadelerini kullandı.

Aysever'in yorumuna Yılmazdan yanıt gecikmedi:

'Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim…Ne garip bi adam.Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol.'

Enver Aysever bu mesaja 'Siz Türkiye’nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım' diyerek yanıt verirken, Cem Yılmaz buna karşılık 'Ben Türkiyenin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım.Normal insana hasret kaldık.Ben bari normal olayım.Rüstem beyle aranızda halledin bunları' dedi.

Aysever devamında 'Tevazu göstermeyin, bu ülke çok acı çekti. Sizin gibi kitleleri etkileyecek kişilerin her cümlesi önemli. Laiklik, cumhuriyet derken elimizde hiçbir şeyin değeri kalmadı. Takipçileriniz küfür etmeye başladı mesela. Ben Ferhan Şensoy hayranı olarak, gülmecenin değerini bilirim' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ise bu paylaşımı şöyle yanıtladı:

'Enver bey “takipçileriniz”bana küfrediyor da ne demek allahaşkına ? Benim hesabıma bi bakarmışsınız 15.000.000 küsür takipçim var benim. Şimdi de takipçilerime size küfür etmelerini söylediğimi mi ima ediyorsunuz? Hay allahım akşam vakti evde otururken !''

'Elbette onu kast etmedim' diyen Aysever, 'Sizin bu türden hedef gösterme yapmayacağınızı bilecek kadar tanıyorum. Aslında yolundan çıkan bir iletişim oldu. Diyeceğim, siyasal güldürü ile büyüdük. Rüstem bey yazık ki çok can yaktı. Sorumlusu siz değilsiniz elbette' diye yazdı.

Paylaşımını sürdüren Cem Yılmaz, 'Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim … İnsanlar çok garip, kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın bu mesajını alıntılayan Enver Aysever, 'Doğrusu Cem Yılmaz siteminde haklı. Ben atak davrandım. Ülkenin en önemli komedyeni ve bu süreçte gözler üstünde. Konuyu kapıyorum. Sevgi ve dostlukla' dedi ve tartışmayı noktaladı.

Kayrak:onedio