Gazeteci Candaş Tolga Işık açıkladı! Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

Candaş Tolga Işık, korona virüsle mücadele kapsamında 18 Kasım 2020 tarihinde alınan korona virüs tedbirleri gereği paket servise geçen restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin durumunu hükümete yakın isimlerle konuştuğunu aktardı.

Candaş Tolga Işık, konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb... mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, "Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken..." dediler."