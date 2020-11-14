Gazeteci Ahmet Kekeç 59 yaşında hayatını kaybetti...

Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.



Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören yazar, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.



ACI HABERİ OĞLU PAYLAŞTI



Gazeteci Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, ''İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.'' açıklamasında bulundu.



İBRAHİM KALIN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı baş sağlığı mesajında, ''Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin.'' ifadelerini kullandı.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BAŞ SAĞLIĞI AÇIKLAMASI



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Kalemin ve kitabın dervişi, değerli dostumuz Ahmet Kekeç’in vefatına çok üzüldüm. İstikamet üzere yaşadı... Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.'' dedi.