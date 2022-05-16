Gazete Balkan’ın 17’inci Yayın Yılı Kutlama ve Marka Ödülleri Töreni Bükreş Sheraton Hotel’de gerçekleştirildi

Törene Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Erdal Onat, Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, Endonezya’nın Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Bambang Prihartadi, Türkmenistan’ın Bükreş Büyükelçiliği 3. Sekreteri Selbi Muhammedova ve Büyükelçilik Ataşelerinden Mergen Saharov’un yanı sıra TİKA Romanya Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Bükreş Türkiye Maarif Vakfı Romanya Direktörü Alpaslan Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Bükreş Şube Müdürü Mustafa Yıldız, Köstence Şube Müdürü Tuna Balkan, Bükreş Eğitim Müşaviri Seyfi Özkan, Bükreş Ticaret Müşavirliğinden Murat Özge, Askeri Ataşelerimiz Albay Alper Dilsiz, Albay Çağrı Sağlam, Romanya Parlamentosu Râmnicu Vâlcea Milletvekili Lazer Ion Marian, Romanya Devlet Buluşlar ve Ticari Markalar Dairesi Genel Müdürü Cătălin Burcescu katıldı.

Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Erdal Onat

Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Güven Güngör, Balkan Yardımcısı Ali Rıza Koska, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Aykol, Ercan Çölmekçi ve bazı üyelerinin yanı sıra Romanya Türk Yatırım Derneği Başkanı Nazmi Doğan, yönetim kurulu üyeleri Şahin Sevim ve Zeynel Cömert, Bükreş Türk-Tatar Birliği Başkanı Mefkure Gafar’ın da yer aldığı 17’inci yıl kutlama etkinliğine İzmir merkezli Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu (UGTF) Başkan Vekili Hasan Çölmekçi, yönetim kurulu üyeleri Şeref Özata ile Coşkun Karaca ile katılım gerçekleştirdi.

OSIM Başkanı Marian-Catalin Burcescu

Hayat Gazetesi Genel yayın Müdürü Serkan Eruysal, Söz Medya yetkilileri Necati Alçık ve Aydın Doğan ile Rumen Gazeteci Teodora Marin’in de katıldığı etkinliği Gözde Pala sundu.

TİAD Başkanı Güven Güngör

Gazete Balkan Genel Yayın Müdürü Hamdi Yılmaz, Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Erdal Onat ve TİAD Başkanı Güven Güngör’ün açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı Sezer Altan, Romanya Devlet Buluşlar ve Ticari Markalar Dairesi Genel Müdürü Cătălin Burcescu ile Ümit Batmaz’ın marka konulu sunumlar yaptığı etkinlikte UGTF Başkan Vekili Hasan Çölmekçi de bir konuşma yaptı.

Anadolu Automobil Rom SRL Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Aykol

Gazete Balkan TV’de canlı olarak yayınlanan etkinliğin yayın yönetmenliğini Haldun Ülkü, canlı yayın koordinatörlüğünü ise Mehmet Aslan yaptı.

Törende alfabetik sıra ile sahiplerine marka ödüllerinden ilkini Romanya’nın en büyük 50 markası arasında yer alan arctic adına Artic CEO’su Murat Büyükerk alırken toplamda 31 markaya ödül verildi.

Törende Türkiye’nin küresel markalarını oluşturdukları gerekçesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ile THY’na da ödül verildi.

Tören daha sonra sahne alan Liliana Bektaş ve İsmail Özkan’ın şarkıları ile gece saat 24:00’e kadar devam etti.