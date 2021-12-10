Gayrimenkul Sektöründe Yılın İş Adamı: Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 8 Aralık Çarşamba akşamı Vadistanbul Radisson Blu Hotel'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 20 yıl önce başlattığı ve artık geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

‘GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YILIN İŞ ADAMI ÖDÜLÜ’ - BEYTTÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHAMMET UĞURCAN BARMAN

Yurt dışında konut satışında en başarılı firmalar arasında yer alan Beyttürk Grup, Katar başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen gibi ülke vatandaşlarını Türkiye’de konut sahibi yapıyor. Konutlarında yaklaşık 40 farklı milletten insanların ikamet ettiği Beyttürk, yurt dışı yatırımcıları Türkiye’ye çekmeye devam ediyor. Beyttürk’ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, aynı zamanda DEİK Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği GİGDER üyesi olan başarılı iş adamı Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Uğurcan Barman ‘Gayrimenkul Sektöründe Yılın İş Adamı Ödülü’nü alarak Yılın Starları'ndan biri oldu...

Başarılı iş adamı Muhammet Uğurcan Barman, Yılın Starları Ödül Töreni'nde "Gayrimenkul Sektöründe Yılın İş Adamı" ödülünü Türkiye’nin ilk çevre bakanı Ali Talip Özdemir'in elinden aldı.