“Gastronomi Sektörünün Kalbi Rize’de Atacak”

Gastronomi dünyasının önemli isimlerini buluşturacak festivale Türkiye’nin en iyi şeflerinin görkemli gastro-şovları renk katacak ve Türkiye’nin balıkçılık guruları ziyaretçilere eşsiz bilgiler sunacak. Ayrıca Rize’nin biyo-çeşitliliği, çayı ve tarımı, yerel pazarları, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı faaliyetleri de festivalde yer bulacak.

DÜNYAYI HAYRAN BIRAKACAK LEZZETLER

10 Haziran Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısına ev sahipliği yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, GastroRize festivali ile doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin bu avantajlarından yararlanarak gastronomi alanındaki zenginliklerini de gündeme taşımanın amaçlandığını ifade ederek şöyle dedi: "Bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzu ilerleyen yıllarda büyüterek daha geniş katılımlı bir festivale çevirmeyi, Rize'nin gastronomi kültürünü çok daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz.

Festivalimize Türkiye’den ve dünyadan katılım sağlayacak önemli şefler, yatırımcılar ve işletmecilerle beraber; Rize’nin lokantalarını, saklı kalmış lezzetlerini, yerel ürünlerini, doğal güzelliklerini ve tarihini de yeniden gözler önüne sereceğiz. Festival kapsamında gerçekleştireceğimiz konferanslarla da Rize’nin hem Türkiye’de hem de dünyada gastronomi ve turizm alanındaki bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmayı amaçlamaktayız. "

Lokal ürünlerin çeşitliliğini ve geleneksel yemeklerin sürdürülebilirliğini vurgulayan GastroRize, tarım ve turizm dinamiklerine verdiği değerle de ülke ekonomisi için büyük katkı sağlayacak. Türkiye ile sınırlı kalmayıp Karadeniz ülkelerinin de katılımıyla gerçekleşecek festival, kültürel ve uluslararası pazarlama faaliyetlerinde de öncül bir rol üstlenecek.