Garanti BBVA Öğretmenler Günü’nü Kutluyor

Garanti BBVA bu özel gün vesilesiyle hazırlattığı filmle izleyicileri 100 yıl öncesine, Maarif Kongresi’nin ilk düzenlendiği 1921 Temmuz’una götürüyor.

Bilindiği gibi, Kurtuluş Savaşı’nın zorlu günlerinde bile en önemli savaşın eğitim alanında verileceğinin bilincinde olan Mustafa Kemal Atatürk, Maarif Kongresi’nin düzenlenmesi için kararlılığını koruyarak stratejik bir karar vermiştir. Filmde öğrenme aşkını ve eğitimin vazgeçilmez bir öncelik olduğunu Başöğretmen’den öğrenen bir öğretmenin hikâyesi anlatılıyor. Garanti BBVA bu filmle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anarken, tüm öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutluyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) 2008’de öğretmenlerin, geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Vakıf bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 230.000 öğretmene ulaştı. ÖRAV'ın devam eden projelerinin yanı sıra, tamamlayıcı bir sürekli eğitim ve bilgi paylaşım platformu olarak kurulan ve bugün tüm eğitimlerin gerçekleştirildiği "eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu" da düzenli olarak yenilenerek, kullanım kapsamı zenginleştiriliyor. Platformun tüm Türkiye’den 20 binden fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.