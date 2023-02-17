Garanti BBVA'dan deprem bölgesine 650 milyon TL'lik destek



Bu zor dönemde bölgenin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Garanti BBVA ailesi adına bölgeye olan desteğimiz hakkında detayları kamuoyu ile paylaşıyoruz.



Kredi ve kredi kartı borçlarını başvuru gerekmeksizin, faizsiz erteliyoruz

Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimizin ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin borçlarını 6 ay, deprem bölgesinde yer alan diğer illerde ise 1 ay faizsiz erteliyoruz.



Depremde vefat eden müşterilerimizin kredi ve kredi kartı borçlarını siliyoruz

Deprem felaketinin yaşandığı bölgede hayatını kaybeden bireysel müşterilerimizle gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere siliyoruz.



Tüzel müşterilerimize sağlayacağımız finansal kaynakla, depremin etkilerini azaltmaya destek oluyoruz

Depremden etkilenen tüzel müşterilerimize, firma özelinde; ödemesiz dönemli, uzun vadeli, çok geniş kapsamlı destek paketlerimizle finansal kaynak sağlayacağız.



Kredi Kartı ve pos ücretlerini almıyoruz

Depremde en ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizden 2023 yılı sonuna kadar kredi kartı ve üye iş yeri POS ücreti tahsil etmeyeceğiz.



Bankacılık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştiriyoruz

Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin genel bankacılık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştiriyoruz.



Mobil araç şubelerimizle deprem bölgesinde hizmetinizdeyiz

Bankacılık işlemlerine erişim sağlamak için depremden etkilenen tüm illerin merkezinde şubelerimiz ve mobil araç şubelerimizle hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin kartlarına kolay erişmesi ve hemen kullanabilmesi için mobil araç şubelerimiz dahil tüm şubelerimizden anında banka kartı ve kredi kartı teslimatı yapıyoruz.



Yetkili yardım kuruluşlarına bağışlarınızı 6 ay faizsiz taksitlendiriyoruz

Garanti BBVA kredi kartları ile yapacağınız bağış ödemelerinizi ücretsiz ve faizsiz 6 taksite bölüyoruz.



İlk andan itibaren tüm desteğimiz deprem bölgesinde

Deprem bölgesinin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bölgenin temel ve barınma ihtiyaçlarını sürekli karşılıyoruz. İlk andan itibaren çalışma arkadaşlarımız ve yakınlarını deprem bölgesinin dışındaki güvenli alanlara hızlıca yerleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte bölgeye aralıksız desteğimizi sürdürüyoruz.

650 milyon TL bağışta bulunuyoruz

Deprem bölgesine verdiğimiz tüm desteklerin yanı sıra şimdi de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 650 milyon TL’lik bir bağış yapıyoruz.



BBVA İspanya ve BBVA Meksika küresel ölçekte bağış kampanyalarıyla ülkemize destek oluyor

Bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu bölgeye destek olmak isteyen tüm müşterilerini kapsayan küresel ölçekte bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyada biriken bağışlar deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılacak.



Ülke olarak önümüzde uzun ve zorlu bir süreç var. İyileşme dönemimiz de uzun sürecek, hepimiz bunun bilincindeyiz. Bu zaman zarfında bölgenin finansal sıkıntılarını karşılamak üzere ilk etapta 10 Milyar TL’lik bir finansman desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemin doğuracağı finansal ihtiyaçlar doğrultusunda imkânlarımızı seferber edeceğiz" denildi.