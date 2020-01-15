Gaming İstanbul’dan Mount & Blade II sürprizi

Yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcıyla bu yıl da farkını ortaya koyacak olan oyun ve espor fuarı Gaming İstanbul, yine yepyeni deneyimler sunacak. Alanının öncü oyunu olarak kabul edilen ve yedi yıldır süren yapım aşaması ile bekleyişin doruk noktasına ulaştığı Mount & Blade II Bannerlord Mart 2020’de piyasaya çıkmadan önce Multiplayer Beta versiyonu ile Gaming İstanbul’da oyun severlerle bir araya gelecek.

İlk kez 2005 yılında TaleWorlds isimli Türk oyun firması tarafından geliştirilen oyun, temel olarak strateji, aksiyon ve rol yapma üzerine kuruludur. Mount & Blade’ten sonra pek çok oyun firması için örnek teşkil eden ve oyuncuların aynı zamanda yönettikleri ordularla birlikte savaşabiliyor olması da oyunun en dikkat çekici özelliklerindendir.

Alanının dahi isimlerinden Armağan Yavuz tarafından yaratılan ve Orta Çağ’ın büyülü dünyasında geçen Mount & Blade II Bannerlord, meraklıları tarafından Gaming İstanbul’da oynanabilecek.

Tekli ve çoklu oyun modu seçeneklerinin bir arada yer aldığı oyunda görsel olarak birçok yenileme ve geliştirme, arayüz güncellemesi, savaş mekanikleri, taktikler ve yapay zeka olarak birçok güncelleme bulunuyor.

Gaming İstanbul katılımcılarına özel olarak hazırlanan Talesworlds deneyim alanında oyuncular altı kişilik dört takım halinde (Team Death Match) birbirlerine karşı oynayabilecek.

Redbull, Monster Energy, Aral Game, Overgame, Zocco’s, Bahçeşehir Üniversitesi, Turkish Airlines, Kuasar Bilişim Teknolojileri, Plus Clouds, Inlingo, Küçük Pixel Dükkanı, Unreal Games, Gram Games, Masomo gibi firmaların bulunduğu, Mount & Blade II Bannerlord gibi yeni oyunların tanıtılacağı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulacağı ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapılacağı Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere ve fuarın biletlerine www.gamingistanbul.com ve www.biletino.com adreslerinden ulaşılabiliyor.