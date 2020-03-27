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Galatasaray’da bir corona virüsü daha!

Son dakika gelişmesi... Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da da corona virüsüne rastlandı.

Galatasaray’da bir corona virüsü daha!

Son dakika gelişmesi... Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da da corona virüsüne rastlandı.

27 Mart 2020 Cuma 12:30
2012 Okunma
Galatasaray’da bir corona virüsü daha!

Galatasaray’ın Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Günay yaptığı açıklamada “COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.03.2020 12:35
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