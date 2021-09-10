Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Sarı-kırmızılı camiaya eski başkanından acı haber geldi.

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz sene koronavirüs hastalığından dolayı yoğun bakıma alınan Yarsuvat sonrasında hastalığı atlatmıştı.

Bugün ise Galatasaray'ın eski başkanının vefat ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan taziye mesajı

Siyah-beyazlı kulüpten Galatasaray'ın vefat eden eski başkanı Duygun Yarsuvat için taziye mesajı yayınladı.

'Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.'

Adana Demirspor'dan taziye mesajı

Adana ekibi Galatasaray'ın vefat eden eski başkanı Duygun Yarsuvat için taziye mesajı paylaştı.

'Galatasaray eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.'

Kasımpaşa'dan taziye mesajı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Yarsuvat'ın vefatı için bir taziye mesajı yayınladı.

'Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.'

Duygun Yarsuvat kimdir?

Duygun Yarsuvat'tan gelen son dakika haberi ile tüm Galatasaray camiasını üzdü. Covid19 testi pozitif çıktığı için tedavi gören Yarsuvat'ın entübe edildiği haberi camiayı yıkmıştı. Yarsuvat'ın bugün vefat ettiği haberi geldi. Hafızaları tazelemek adına Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ile ilgili içeriği hazırladık. Duygun Yarsuvat, 18 Ağustos 1937 İstanbul doğumludur. Galatasaray camiasının önde gelen isimleriden Türk akademisyen, hukukçu ve spor yöneticisidir. 35. Galatasaray Spor Kulübü başkanıdır. 83 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmiştir.

Duygun Yarsuvat kaç yaşında?

Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek “doçent” oldu. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” oldu.

1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliği yaptı. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi'nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçildi ve bu görevi 4 yıl sürdürdü.

Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu'nda avukatlık yaptı. 1994 yılından bu yana Duygun Yarsuvat & Ömür Yarsuvat unvanlı Hukuk Bürosu'nda avukatlık faaliyetine devam etmekteydi.

Halen Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Hukuk Fakültesi'nde lisans ve lisansüstü öğrencilere ceza muhakemesi ve ceza hukuku dersleri vermekteydi.

Birden fazla bilimsel kitabı, onlarca Türkçe, Fransızca, İngilizce makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır, 6 torunu da vardır.

Yöneticilik hayatı

Hukuk

Akademik çalışmaları yanında idari görevler de yüklendi; 1983-1997 yılları arasında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

1997 Galatasaray Üniversitesi'ne geçti. 2001-2004 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Erdoğan Teziç'in YÖK başkanlığına atanması üzerine 1 ay kadar vekaleten üstlendiği Galatasaray Üniversitesi rektörlüğüne 2004 yılında atandı ve bu görevini 2008 yılına kadar sürdürdü.

2010 yılı sonunda İstanbul Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçildi.

Galatasaray Spor Kulübü

2 Ekim'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday oldu. 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray SK başkanı olmuştur. Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmiştir. Yarsuvat’ın ayrılığı sonrası sarı-kırmızılılarda başkanlık görevini Dursun Özbek üstlendi.