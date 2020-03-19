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Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak koronavirüse mi yakalandı?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Çapa Tıp Fakültesi'nde corona virüs (koronavirüs) testi yaptırdı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak koronavirüse mi yakalandı?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Çapa Tıp Fakültesi'nde corona virüs (koronavirüs) testi yaptırdı.

19 Mart 2020 Perşembe 17:05
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak koronavirüse mi yakalandı?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, 6 aydır dönem dönem yaşadığı öksürük ve ateş nedeniyle tedbiren Çapa Tıp Fakültesi'ne dünyada salgın haline gelen koronavirüs testi yaptırdı.

Abdurrahim Albayrak'ın akciğer tomografisi çekildi. Doktorların şüphesi üzerine Corona Virüs testi uygulanan Albayrak'ın ateş ve öksürük problemi olduğu ve tedbir amaçlı bu teste girdiği ifade edildi.

Ardından gelen haberle herkes rahat bir nefes aldı...Milliyet'in haberine göre Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

Son Güncelleme: 19.03.2020 20:01
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