GALATAPORT İSTANBUL’DA YEPYENİ BİR DİVAN DENEYİMİ

Yılların değişmeyen kusursuz Divan deneyimini yepyeni bir konseptle sunan ‘Divan at the Port’; 22 Kasım Salı günü düzenlenen özel bir davetle kapılarını açtı. Yoğun ilgi gören açılışa, sanat, gastronomi ve iş dünyasından değerli isimler katıldı.

‘Divan at the Port’, Galataport İstanbul’un simgelerinden biri olan tarihi Paket Postanesi içindeki lokasyonunda, Divan’ın köklü mirasını mekanın kendine has atmosferi içinde yorumluyor. Karaköy’ün ilham verici dokusu, Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarası ile buluştuğu Divan at the Port, özel menüsü ve eşsiz mimarisi ile yepyeni bir deneyim sunuyor.

Divan at the Port ve İstanbul’un kendine özgü ritminde ve tam da merkezindeki şık ve özenli atmosferinde, kahve, tatlı, kokteyl, şarap ve yanında keyifli atıştırmalıklarla yerli ve yabancı misafirlerini bu muazzam deneyime davet ediyor.