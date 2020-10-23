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Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah'tan Azerbaycan'a destek
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına karşı sürdürdüğü saldırılar dünyanın gündeminde. Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar kapsamında Avrupa'da destek arayışına giren Ermenistan kapı kapı dolaşmaya devam ediyor fakat bir türlü umduğu desteği bulamıyor.
Güncel 23.10.2020, 21:33
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Ermenistan gerçekleştirdiği saldırılarda özellikle sivil halkı hedef alıyor. Uluslararası arenada aradığı desteği bulamayan Ermenistan, iyice köşeye sıkışmış durumda. İki ülke arasında ateşkes imzalanmasına rağmen Azerbaycan topraklarına saldırılarını sürdüren Paşinyan yönetimini ülkeler bir bir kınamaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq; ''Sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik her türlü hedefi ve saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz.'' mesajını vermişti.
Son olarak Ermenistan yönetimini kınayan Moldova-Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah oldu. Vlah yayınladığı mesajda ;"“Din kardeşimiz Ermenistan’ın değil, kan kardeşimiz Azerbaycan’ın yanındayız” diyerek desteğini açıkladı.
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