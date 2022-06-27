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G7 Zirvesinde Liderler Putin'i Ti'ye aldı!

G7 Liderler Zirvesi için dünyanın en güçlü 7 ekonomisine sahip ülkelerin liderleri, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana G7 Dönem Başkanlığını yürüten Almanya’nın ev sahipliğinde, Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu’nda bir araya geldiler. Liderlerin Ukrayna savaşı dahil pek çok küresel konuyu masaya yatıracağı zirveye Putin şakası damgasını vurdu. İşte liderlerin Putin'i ti'ye aldığı o anlar...

Güncel 27.06.2022, 11:44
G7 Zirvesinde Liderler Putin'i Ti'ye aldı!

Zirvenin ana konuları arasında Rusya’nın saldırganlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, NATO’nun rolü, iklim, sürdürülebilir yatırımlar, küresel gıda güvenliği, küresel sağlık, salgın, uluslararası kuruluşların sorunları çözmekteki kararlık ve ortak iş birlikteliklerinin yer alacağı belirtildi.

 G7'ye katılan ülke liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'i ti'ye aldı.

PUTİN'İN ATA BİNDİĞİ FOTOĞRAFA GÖNDERME

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz, onlara göğüs kaslarımızı göstermeliyiz' dedi.

KANADA BAŞBAKANINDAN ÜSTSÜZ ATA BİNME ÖNERİSİ

Johnson'un bu sözleri üzerine Putin'in üstsüz bir şekilde ata bindiği fotoğrafa gönderme yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 'Üstsüz ata binme' önerisinde bulundu.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI: 'Ah evet en iyi fikir bu'

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in 'Ah evet en iyi fikir bu, ata binmek en iyisidir' sözleri gülüşmelere neden oldu.

2009 yılında Putin, güney Sibirya'nın Tuva bölgesinde ata binmiş, Putin'in bu pozu viral olmuştu. Rusya devlet medyası tarafından servis edilen fotoğraflarda Putin birçok kez üstsüz bir şekilde ata binerken ve askeri pantolon giyerken görüldü.

Biden, ortaklık kapsamında ABD ve G7 ortaklarının, bölge için COVID-19 ve diğer aşıları üretmek için Senegal'de endüstriyel ölçekli yeni bir aşı üretim tesisine yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Açık olmak istiyorum. Bu yardım ya da hayır işi değil. ABD halkı ve tüm uluslarımızın insanları da dahil olmak üzere herkes için getiri sağlayacak bir yatırım. G7 ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı'na 2027 yılına kadar 600 milyar dolar sağlamayı hedefliyor" dedi.

#G7 zirvesi #Putin
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