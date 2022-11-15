G20'de dünya liderlerine birlik çağrısı

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, “Birlikte Toparlanma - Daha Güçlü Toparlanma” ana temasıyla Apurva Kempinski'de başladı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun liderleri karşılamasının ardından “Gıda ve Enerji Güvenliği” başlıklı ilk oturuma geçildi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Endonezya Devlet Başkanı Widodo, savaş konusundaki fikir ayrılıklarına rağmen küresel ekonomiyi düzeltmek için birlikte somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Widodo, “Başka bir seçeneğimiz yok, dünyayı kurtarmak için işbirliği gerekiyor. G20, kapsayıcı ekonomik toparlanma için katalizör görevi görmeli. Dünyayı parçalara ayırmamalıyız. Dünyanın yeni bir soğuk savaşın içine düşmesine izin vermemeliyiz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez düzenlenen G20 zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı. Zirve oturumunda liderlere seslenen Zelenskiy, önerdiği barış planı çerçevesinde ülkesindeki savaşın sona erdirilmesinin zamanının geldiğini söyledi. Savaşın adil bir şekilde Birleşmiş Milletler Antlaşması (BM) ve uluslararası hukuk temelinde sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinde radyasyon güvenliğinin sağlanması, Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmesi ve tahıl ihracatı girişiminin genişletilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy, ayrıca tüm Ukraynalı mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

G20, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Avrupa Birliği Komisyonu ve Suudi Arabistan'dan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 85'ini kapsayan G20 ülkeleri, küresel gayri safi yurt içi hasılanın ise yüzde 85'ini oluşturuyor.

Kremlinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yoğun programı nedeniyle katılamadığı zirveye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

G20 liderleri, zirve çerçevesinde “Sağlık” ve “Dijital Dönüşüm” oturumlarına katılacak. Liderlerin zirvenin sonunda ortak bir bildiri imzalaması ise beklenmiyor.