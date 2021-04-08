Fulya Gündoğdu Firmaların İmza Kokularını Yaratıyor

Fiolas, Kokusal Pazarlama sayesinde müşterilerinin satın alma ve davranış şekillerinde etkili olmaya çalışan kurum ve kuruluşlara özel en doğru imza kokuyu tasarlıyor. Uzman ekibiyle firmaların kimliğini, yaptığı işleri, mağaza ise sattığı ürünü, otel ise hedef kitlesini v.b araştırmaları gerçekleştirip detaylı bir şekilde raporluyor. En uygun koku notalarını seçip firmayla ortak şekilde karar veriyor.

Bir kadın girişimci olarak sektöre yön veren Fulya Gündoğdu ‘Bir kurumun kokusu, onun kimliğidir’ sözüyle kurumsal kokulandırmanın öneminin altını çiziyor ve ekliyor : ‘’ Benim için koku demek; hafıza demektir. Beş duyu organımızdan beynimizi tetikleyip, anıları canlandıran; bizi alıp oraya götüren tek şey koku hafızamızdır. Bir şeyin kokusunu aldığınızda beyninize kodlanır ve bunu unutamazsınız. Koku almadan, tat alamazsınız. Kısaca koklamadan bir bütün halinde yaşayamazsınız. Bu yüzden benim hayatım için koku; hafızam demektir’’

Mücevher sektörü siyah orkide gayrimenkulde vanilya kokusu

Sektörlere göre kokuların değiştiğini belirten Gündoğdu, “Finans sektörü için tarçınlı kokular uygun. Mücevher sektörü siyah orkide kokusundan destek almalı. Buna karşılık kuyumcu sektörü mimozanın ve odunsu kokuların mucizesinden yararlanmalı” dedi. Herhangi bir mekanı yuva gibi hissettirmek için emlakçılara vanilya ve pişmiş keki anımsatan kokuları öneren Gündoğdu, “İnşaat sektörü için beyaz çay ve badem kokusu ideal. Eczanelerde sakinleştiren ve rahatlatan limon, gelinlik, gece kıyafeti ve benzeri tasarımları satan mağazalar ise breezya çiçeği kokmalı” diye konuştu.

Global ve ulusal birçok markanın kurumsal kokularını tasarlayan Fiolas, bugün otellerden mağazalara, hastane ve kliniklerden şirket ofislerine kadar birçok sektörde faaliyet gösteren kurumun kimliğine uygun kokular hazırlıyor. Maxx Royal Resorts, The Stay Hotel, Voyage, Titanic Hotels, Swissotel, Beymen, ETS Tur, Boyner, CliniMed, Dünya Göz Hastanesi, İGA, TAV, SKYLAND İstanbul, Mandarin Oriental, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi gibi Türkiye’nin en önemli kurum ve kuruluşlarının kokularına imza atan Fiolas, firmaların pazardaki yerlerini ve statülerini ortaya koyuyor.