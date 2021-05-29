FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Ayla Jean Yackley imzasıyla "Gangster, politik elitlere karşı videolarıyla Türkiye'yi şaşkına çevirdi" başlığıyla yayınlanan yazıda Peker'in bazı hükümet yetkilileri ile ailelerini uyuşturucu kaçaklığı, tecavüz ve cinayetle suçlandığı hatırlatıldı.

AĞABEY HATIRLATMASI

Haberde Peker'in Erdoğan'a 'ağabey' diyerek seslendiği ve 'işin içine dahil etmediği' belirtilirken iddiaların 20 yıl önce "organize suçun siyaset üzerindeki hakimiyetini kırma vaadiyle iktidara gelen AK Parti'nin ismini lekelediği" kaydedildi.

Haberde, koronavirüs salgını ve ekonomik sıkıntılar hatırlatılarak AKP'ye desteğin azaldığı vurgulanarak Peker'in için "AK Parti'yi köşeye sıkıştırmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

ÖZELİKLE SOYLU

Peker'in "öfkesinin" özelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu kaydeden Yackley, "Peker'in iddiaları, medyanın hükümet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği ülkede, siyaset perdesinin ardına nadir bir bakış sunuyor" diye yazdı.

Peker'in iddialarını fazla kanıta dayanmadığı da öne sürülen haberde "Bu suçlamalar, Erdoğan'ı eleştirenleri heyecanlandırırken, kurbanların travmalarını deşti" ifadelerine yer verildi.

Yackley, Gazeteci Uğur Mumcu suikastıyla ilgili Mehmet Ağar'ı işaret etmesinin üzerine Güldal Mumcu'nun "Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın" paylaşımını da hatırlattı.