banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?
NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın
NATO tatbikatında askerlerden yanlış adrese baskın
FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi
FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi

FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi

İngiliz gazetesi Financial Times (FT) Sedat Peker'in videolarını kaleme aldı. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in iddiaları dünya medyasında da yer almaya devam ediyor. İngiliz gazetesi Financial Times (FT) Sedat Peker'in videolarını kaleme aldı.

Güncel 29.05.2021, 23:49
FT'den ilginç analiz: Gangster Türkiye'yi şaşkına çevirdi

Ayla Jean Yackley imzasıyla "Gangster, politik elitlere karşı videolarıyla Türkiye'yi şaşkına çevirdi" başlığıyla yayınlanan yazıda Peker'in bazı hükümet yetkilileri ile ailelerini uyuşturucu kaçaklığı, tecavüz ve cinayetle suçlandığı hatırlatıldı. 

AĞABEY HATIRLATMASI

Haberde Peker'in Erdoğan'a 'ağabey' diyerek seslendiği ve 'işin içine dahil etmediği' belirtilirken iddiaların 20 yıl önce "organize suçun siyaset üzerindeki hakimiyetini kırma vaadiyle iktidara gelen AK Parti'nin ismini lekelediği" kaydedildi. 

Haberde, koronavirüs salgını ve ekonomik sıkıntılar hatırlatılarak AKP'ye desteğin azaldığı vurgulanarak Peker'in için "AK Parti'yi köşeye sıkıştırmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

ÖZELİKLE SOYLU

Peker'in "öfkesinin" özelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu kaydeden Yackley, "Peker'in iddiaları, medyanın hükümet tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği ülkede, siyaset perdesinin ardına nadir bir bakış sunuyor" diye yazdı. 

Peker'in iddialarını fazla kanıta dayanmadığı da öne sürülen haberde "Bu suçlamalar, Erdoğan'ı eleştirenleri heyecanlandırırken, kurbanların travmalarını deşti" ifadelerine yer verildi.

Yackley, Gazeteci Uğur Mumcu suikastıyla ilgili Mehmet Ağar'ı işaret etmesinin üzerine Güldal Mumcu'nun "Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın" paylaşımını da hatırlattı. 

Yorumlar (0)
16°
açık