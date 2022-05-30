Fransızlar Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna sahip çıkamadı!

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde yer alan ve dünyanın en popüler sanat eserleri arasında yer alan Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa tablosu, pastalı saldırıya uğradı.

Pasta kremasıyla kaplanan Mona Lisa tablosu kısa sürede gündem oldu.

Müzede bulunan tanıkların ifadesine göre, saldırıyı peruk takan ve tekerlekli sandalyeli bir adam gerçekleştirdi. Birden tekerlekli sandalyesinden fırlayan adam pastayı Mona Lisa tablosuna fırlattı.

Müzenin güvenliğinden sorumlu olanlar adamı hızla oradan çıkarırken, diğer ziyaretçilerin o anları kaydettiği görüldü.

1503 ve 1519 yılları arasında Leonardo da Vinci tarafından yapılan tablo, önünde bulunan güvenlik camı nedeniyle saldırıdan zarar görmedi.

SALDIRI GÜNDEM OLDU

Ancak müzenin en güvenlikli ve ‘ulaşılmaz’, her yanı her zaman turistlerle dolu olan bir odasında bulunan tabloya yapılan saldırı gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda Louvre güvenlik görevlilerinin saldırganı binadan çıkarmak ve camı temizlemek için harekete geçtiği görüldü.

Tarih boyunca Mona Lisa tablosu çeşitli saldırılarla karşılaştı. 1950’lerde bir adam tabloya sülfürik asit attı ve bu tabloda yıpranmaya yol açtı. Daha sonra Bolivyalı bir öğrenci ona bir taşla vurdu. 1974’de Japon bir kadın, tabloya kırmızı boya sıkarken, 2009 yazında bir Rus turist ona bir fincan çay attı.