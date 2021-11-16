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Fransız bayrağında Macron etkisi: Mavi, koyu lacivert oldu

Fransa'da ulusal bayrağın ton değişimi konuşuluyor. Parlak mavinin Macron iktidarıyla birlikte zamanla koyu laciverte döndüğü gözlemleniyor.

Güncel 16.11.2021, 15:54 16.11.2021, 16:02
Fransız bayrağında Macron etkisi: Mavi, koyu lacivert oldu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'Fransa'nın derin sembollerine müdahale' gerekçesiyle tepki çekeceğinden endişe ederek ne açıklama ne atıf yapsa da ulusal bayrağın üç renginden birinin geçen yıldan beri geçirdiği ton değişimi manşetleri süslüyor.

'DEVRİMCİ' GÖRÜLÜYOR

Sputnik'in haberine göre, Fransız bayrağı kırmızı-beyaz-mavi renklerde kalmakla birlikte parlak mavinin yerini koyu lacivert aldı. Danışmanlarıyla 13 Temmuz 2020'de bu kararı alan Macron'un ilkin bir yıl önce Elysee Sarayı'nda düzenlediği bir basın toplantısında yeni bayrak herkes için görünür hale geldi. Ve artık başka hükümet binalarında da boy gösterir oldu.

Değişimi gündeme taşıyan Fransız radyosu Europe 1'e göre koyu lacivert talebi, Macron'un danışmanları ve Elysee Sarayı'nda konuşlu donanma personelinden geldi. Europe 1 Siyaset Editörü Louis de Raguenel, asıl sebebin, monarşinin devrilip ilk Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1794 bayrağında kullanılan tona daha çok benzemesi ve bu bakımdan daha devrimci bulunması olduğunu belirtti. Haberde "Açıkçası çok siyasi olduğu aşikar: Fransız devriminin bir simgesine yeniden bağlanılıyor" denildi.

'AB BAYRAĞI İLE UYUMLU' YORUMU

Kimilerinin 'şık', kimilerinin 'çirkin' bulduğu yeni tonu Le Parisien gazetesi de haberleştirdi. Fransız bayrağının koyu lacivertten uzaklaşmasının görece yeni olduğu, Fransa'nın AB üyeliğine koşut geliştiği, 1970'lerin sonunda Valéry Giscard d’Estaing'ın cumhurbaşkanlığı döneminde daha parlak maviye geçildiği belirtildi.

Bunun sebeplerinden birinin, Fransız bayrağının artık televizyonda daha fazla gözüktüğü için daha ayırt edici hale getirilmesi olduğu kaydedilirken, Louis de Raguenel, Fransız bayrağındaki mavi tonunun, mavi arka plan önünde 12 sarı yıldız bulunan AB bayrağıyla uyumlanması için değiştirildiğine vurgu yaptı. Europe 1 editörü, "Artık her yerde AB bayrağı ile Fransız bayrağı yan yana durduğundan, tüm estetik nedenlerin ötesinde, aynı mavi tonun kullanılmasına karar verildi" dedi. Nitekim fotoğraflar da AB bayrağı mavisi ile Fransız bayrağı mavisinin tam uyum içinde olduğunu gösteriyor. Ta ki geçen yıl lacivert ton ortaya çıkana dek.

Bir yandan 2022 baharında cumhurbaşkanlığı seçimleri sınavından geçecek Macron'un daha koyu, daha tarihi mavi ile seçmenlerin vatansever damarını yakalamaya çalıştığı yorumları yapılırken, diğer yandan Fransa'nın Ocak 2022'de AB dönem başkanlığını devralacağından ötürü zamanlamanın tuhaf olduğu konuşuluyor.

SARAYDA BAYRAK ÇATIŞMASI

De Raguenel, bu yüzden Elysee'nin AB karşıtı hareket yapılmadığını anlatmak için seferber olduğunu söyleyerek şu bilgiyi paylaştı: “Elysee Sarayı, bu yeni bayrağı çirkin bulanlar ile Giscard yılları öncesi çocukluk dönemlerinin bayrağına geri dönmek isteyen diğerleri arasında bir iç tartışma yaşadı.” Meseleyi hassasiyetinden ötürü cumhurbaşkanının kamuoyu önünde hiç anmadığına işaret ederek ekledi: "Emmanuel Macron'un maiyeti, gerisinde bir anlam olsa bile, ülkenin derin sembollerine dokunan bir cumhurbaşkanı imajını vermek istemiyor."

Ancak koyu lacivertli üç mavi, artık sadece Elysee Sarayı'nda değil, parlamento ve bazı bakanlık binalarında da dalgalandığından, inkar edilemez bir değişim var. Mevcut bayrağın resmi amaçlarla kaldırılması gerektiğine dair bir kararname çıkarılmasa da hükümet organlarının cumhurbaşkanıyla ters düşmek istemediğine dikkat çekildi.

(Kaynak: Sputnik)

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