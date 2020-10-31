FRANSA: YARDIM GÖNDERMEYE HAZIRIZ

Türkiye’nin Hz. Muhammed karikatürü ve İslam karşıtlığı nedeniyle karşı karşıya geldiği Fransa da yardım eli uzatan ülkeler arasındaydı.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Güçlü bir deprem Türkiye’yi ve Yunanistan’ı vurdu. Fransa, bu zor zamanda Türk ve Yunan halklarının yanında. Acil yardım göndermeye hazırız” dedi.