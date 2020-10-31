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FRANSA: YARDIM GÖNDERMEYE HAZIRIZ
İzmir'de yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da gündemine oturdu. Türkiye'nin son dönemde gerilim yaşadığı Yunanistan ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden destek ve taziye mesajları geldi.
Güncel 31.10.2020, 09:48
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Türkiye’nin Hz. Muhammed karikatürü ve İslam karşıtlığı nedeniyle karşı karşıya geldiği Fransa da yardım eli uzatan ülkeler arasındaydı.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Güçlü bir deprem Türkiye’yi ve Yunanistan’ı vurdu. Fransa, bu zor zamanda Türk ve Yunan halklarının yanında. Acil yardım göndermeye hazırız” dedi.
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