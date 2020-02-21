Forbes dergisi Türkiye'den çekiliyor

Patron dünyasının bilinen medya organlarından Forbes dergisi, Türkiye’deki yayınını mart ayında durduracak. Dergisi önümüzdeki Mart ayında Türkiye'deki son sayısını çıkararak yayın hayatına son verecek.

İddiaya göre Turkuvaz Medya Grubu, Forbes yerine alternatif bir aylık iş dünyası dergisi üzerinde çalışıyor. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türkiye’nin en çok satan iş ve ekonomi dergisi Forbes Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Burçak Güven ile yollar geçtiğimiz yıl ayrılmıştı.

Derginin kuruluşundan bu yana 14 yıldır Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan Güven’in yerine ise yeni bir isim belirlenememiş, yaklaşık 7.5 aydır atama yapılamamıştı.

ABD merkezli bir dergi olan Forbes, Türkçe yayınına ilk olarak 2005 yılında başlamıştı.