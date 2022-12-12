Fongogo çevre için umudu fonluyor!

Türkiye’nin öncü kitle fonlama platformu Fongogo, girişimlerin ve KOBİ’lerin yanı sıra sosyal fayda sağlamayı merkeze koyan çalışmaları da fonlamaya devam ediyor. Kitle fonlama platformu, sosyal etki girişimleri ve organizasyonları için uçtan uca film prodüksiyonu yapan Gezmek Films’le birlikte, insan etkisiyle artan orman yangınları gibi ekolojik felaketleri azaltmak için yaratıcı çalışmaları desteklemek üzere yeni bir kampanya başlatıyor.

“Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya ilham olmak üzere yola çıktık”

“From Ashes” belgesel filmini hayata geçiren Gezmek Films, Fongogo ile yapılan kampanya çerçevesinde, afete hazırlanmayı, yaşanılan olumsuz etkileri azaltmayı, sosyal, ekonomik ve ekolojik yenilenmeyi iyileştirmeyi hedefliyor. Farklı paydaşlar ve sosyal topluluklar arasında çözüm odaklı iş birliğini teşvik etmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan kampanya çerçevesinde yapılan film, etki odaklı iletişim becerilerini kullanmaya dikkat çekiyor. From Ashes Yönetici Yapımcısı, RegenerateX ve The Heroines Kurucusu Canay Atalay, “Güçlü, umut veren ve canlandıran hikâye anlatımımızla, içinde bulundukları topluluklarda farkındalık yaratan ve onları harekete geçiren ve küresel bir izleyici kitlesine örnek olabilecek öyküleriyle değişimi yaratanlara yer veriyoruz. Hedefimiz hikâyeyi anlatan olmanın ötesinde, hikâyeyi zihinlerde ve kalplerde yeniden canlandıran olmak. Bu doğrultuda Türkiye’den başlayarak tüm dünyaya ilham olmak üzere yola çıktık” diyor.

Başlangıç 2021 orman yangınları

2021 yılında peşi sıra gerçekleşen orman yangınlarından başlayarak, çevre felaketlerine dikkat çekmeyi hedefleyen Gezmek Films ekibi, öncelikle bu amaçla hareket eden diğer topluluk ve girişimlere ulaşmaya çalıştı. Gezmek Films Kurucusu ve From Ashes Yönetmeni Lewis Levent Özcan, “Türkiye tarihinin en yıkıcı orman yangını felaketinden sağ kurtulan Türk arıcılarının ve köylülerinin hikayesinden başlayarak karmaşık sistemik sebeplerle karşılaştığımız felaketleri birlik olmaya davet ederek ele alıyoruz. Orman yangınlarının mevsimsel bir kesinlik haline gelmesiyle, yerel halklar, orman toplulukları ve doğal sakinleri için umudu arıyor ve platformumuzla birlikte yeşertiyoruz” diyor.

Fongogo Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Çebi

“Finansmanın demokratikleştirilmesinde kitle fonlamasına inanıyoruz”

“Ödül Bazlı Kitle Fonlama” sistemiyle 12 Aralık’ta başlayan ve 60 gün sürecek kampanya çerçevesinden 222.000 TL tutarında fon toplanması hedefleniyor. Fongogo Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Çebi, “Gün geçtikçe artan iklim değişiklikleri, sürdürülebilirlik, gelir adaletsizliği gibi insanlığı ilgilendiren temel konularda olası çözümlerin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan finansmanın demokratikleştirilmesinde kitle fonlamasına inanıyoruz. Platform olarak duruşumuz bu alanlara dikkat çekmek ve farkındalık sağlayarak sürdürülebilir çözümlerin hayata geçirilmesine yardım etmek. Bu kapsamda tabii ki biz de bu projeye destek oluyoruz” diyor.