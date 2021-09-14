Son Dakika
Flash TV'nin yayın tarihi ertelendi
4 Ekim'de yayına yeniden başlaması beklenen Flash TV'nin ilk yayın tarihinin ertelendiği öğrenildi.
Güncel 14.09.2021, 16:30
1 Mart 2019 tarihinde yayınını durduran Bursalı iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu Flash TV, yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Genel Yayın Yönetmenliği'ni Hakan Aygün'ün yürüteceği kanalın ilk yayın tarihinin 4 Ekim 2021 olacağı duyurulmuştu.
Ancak yeni bir bilgiye göre; kanalın yayına çıkacağı tarih 11 Ekim 2021 tarihine ertelendi.