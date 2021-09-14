Flash TV'nin yayın tarihi ertelendi

1 Mart 2019 tarihinde yayınını durduran Bursalı iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu Flash TV, yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Hakan Aygün'ün yürüteceği kanalın ilk yayın tarihinin 4 Ekim 2021 olacağı duyurulmuştu.

Ancak yeni bir bilgiye göre; kanalın yayına çıkacağı tarih 11 Ekim 2021 tarihine ertelendi.