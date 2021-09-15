Flash TV Ankara Haber Müdürü belli oldu! İşte o isim!

Medyaradar'ın haberine göre, 1 Mart 2019 tarihinde yayınını durduran Bursalı iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu Flash TV, yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Hakan Aygün'ün yürüteceği Flash TV’nin Ankara Haber müdürü görevine flaş bir transfer gerçekleşti.

Halk TV’den ayrıldıktan sonra Bizim TV adlı YouTube kanalını kuran ve sunuculuk yapan Lale Özan Arslan, Flash TV’nin Ankara Haber Müdürü oldu.

Flash TV, 11 Ekim tarihinde yayın hayatına başlayacak.

LALE ÖZAN ARSLAN KİMDİR?

Oya Lale Özan Arslan Ankara doğumludur. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alıp ART adı altında Anadolu Ajansı sunuculuğa başladı. Metin Uca ile kültür sanat programı da yapan ünlü spiker daha sonra haber sunmaya başladı.

1997 yılından CTV, 2004 - 2009 yılları arasında TRT Ankara radyosunda yapımcılık ve sunuculuk yaptı.

2009 yılından itibaren Haber spikeri olarak çalışan Oya Lale Özan Arslan, Redhack ile canlı yayın yaparak ününe ün kattı.

1 Nisan 2019 yılında Halk TV ayrılması sonrası Bizim TV adlı YouTube kanalını kurdu.

Bizim TV, İsmail Saymaz ve Yılmaz Özdil dahil birçok ünlüyü konuk etti.