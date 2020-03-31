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Fırtına ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı...

Hava nasıl olacak? Dışarıya çıkmak zorunda olanlarımız için bu soru hala önemini koruyor. Geçtiğimiz gülerde bahar havasının yaşandığı Marmara Bölgesi’nde bugün için fırtına uyarısı yapıldı. Bununla birlikte yurdun birçok kesimi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün ve yarın hava durumu nasıl? İşte 31 Mart ve 1 Nisan için hava durumu raporu…

Fırtına ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı...

Hava nasıl olacak? Dışarıya çıkmak zorunda olanlarımız için bu soru hala önemini koruyor. Geçtiğimiz gülerde bahar havasının yaşandığı Marmara Bölgesi’nde bugün için fırtına uyarısı yapıldı. Bununla birlikte yurdun birçok kesimi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün ve yarın hava durumu nasıl? İşte 31 Mart ve 1 Nisan için hava durumu raporu…

31 Mart 2020 Salı 17:43
2022 Okunma
Fırtına ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı...

Hava durumu 31 Mart raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Gün içerisinde özellikle dışarda işi olanlar ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için 31 Mart güncel hava durumu raporunu sizler için haberimizde derledik. İşte, Hava durumu 31 Mart raporunun detayları…

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu, Artvin, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL:

İZMİR:

ANKARA:

KOCAELİ:

BURSA:

EDİRNE:

Son Güncelleme: 31.03.2020 17:56
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