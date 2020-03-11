Fırsatçılar iş başında! Maske fiyatları fırladı...

Koronavirüs dünyada hızla yayılırken vatandaşın ‘maske’ ve hijyen ürünlerine talebi arttı. Milliyet olarak maske fiyatlarının anormal yükseldiğini gündeme getirdiğimizden bu yana 15 gün geçti. Ancak maske fiyatlarının düşmesi bir yana daha da yükseldi.

Maskede vurgun sürüyor

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre bütün satıcılara açık olan online ticaret sitelerinde filtre özelliği bulunan maske fiyatlarında alt ve üst sınır bulunmuyor. Bu nedenle aynı özelliğe sahip maskeler pek çok farklı fiyatlardan tüketiciye satılıyor.

943 bin TL ceza kesildi

Koronavirüs salgınının ardından tüketiciler tıbbi maske ve cihazlardaki fahiş fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığı’na bildirmişti. Gelen şikayetlerin Reklam Kurulu’nda incelenmesinin ardından 13 firmadan 9’una toplamda 943 bin lira para cezası uygulandı. Buna rağmen fiyatlar artmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri ise tüketicileri, haksız fiyat artışını tespit etmeleri halinde CİMER ile Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasından şikayet etmeleri konusunda uyarıyor.

Hâlihazırda online ticaret sitelerinde ‘virüse karşı korumalı’ olarak ilana çıkarılan filtreli maskelerin fiyatları 12 liradan başlayıp markasına ve standardına göre artıyor. 25 Şubat’ta bir e-ticaret sitesinde 3M maskenin tanesini 160 liraya satan satıcı, 10 Mart’ta aynı ürünü 189 liradan tüketiciye sunuyor. Başka bir satıcı ise aynı özellikteki maskenin tanesini 220 liraya satıyor. Ayrıca tüketiciler yaptıkları yorumlarda, bazı satıcıların sitede belirtilenden farklı özellikte maske gönderdiğini ya da hiç göndermediğini de belirtiyor.

Sektör temsilcileri ise tüketicilerin hijyen ürünlerini eczane ya da medikal ürün satan firmalardan temin etmesini öneriyor. Hijyene ilgisi artan tüketicilerin etil alkol içeren kolonyanın yanı sıra dezenfektan, antibakteriyel ıslak mendile de talebi artıyor.

Fırsatçılar işbaşında

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, piyasada vurgun yapmaya yeltenen fırsatçıların işbaşında olduğunu dile getirdi. Maske talebinin artmasını bir rant ve haksız gelir olarak kullanan fırsatçılarla en büyük mücadelenin tüketiciye düştüğünü belirten Ağaoğlu, “Ticaret Bakanlığı sayısı binleri bulan fırsatçıları bulmakta zorlanabilir. Bu konuda tüketiciler HFA, CİMER, ALO 175’e şikayette bulunarak tespit yapılmasını sağlayabilir” dedi.

Piyasadaki fırsatçıların Türkiye’de koronavirüs görülmesi halinde ölçüyü daha da kaçırabileceğini vurgulayan Ağaoğlu şöyle devam etti:“Bilinçli tüketiciler fırsatçıları hızlıca şikayet etmeli. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumların da denetimleri sıklaştırması gerekiyor. Fahiş fiyatlarla maske satanların cezalandırılıp maskelerine ise el konulmalı. 5 liralık maskeyi 150 liraya almak zorunda kalan tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurup aradaki fiyat farkının iadesini isteyebilir.”

Salgından önce filtreli maskelerin 7-8 lira düzeyinde olduğunu söyleyen esnaf, salgından sonra fiyatların 30 liraya kadar çıktığını belirtmişti. Online ticaret sitelerinde maskelerin N95 standardı olduğu belirtiliyor. Fakat sektör temsilcileri ise N95’in Amerikan standardı olduğunu Türkiye’de satılanların ise EN149 olduğunu söylemişti.

Cezalar artabilir

Geçen hafta Reklam Kurulu’nun toplanmasının ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Toplam 13 firmayı inceledik. Kendilerinden savunmalarını aldık. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Reklam Kurulu’nda 13 firmadan 9’u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemelerimiz sürecek. Aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var” demişti.

PORTAKALDAN MASKE YAPTILAR

Çin'de cerrahi ve n-95 filtreli her türlü tıbbi maske karaborsaya düşmüş, Çinliler çareyi kendi icat ettikleri düzeneklerde bulmuştu...