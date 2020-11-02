FIRINCI, ÖĞRENCİLERE KATKIDA BULUNMAK İÇİN MARATON KOŞACAK..

TEMA Vakfı Hopa Gönüllüsü Neriman Fırıncı çocuklar için İstanbul Maratonun da koşacak.. Koşu, sizlerin bağışları ile okuyan öğrencilerimize katkı olanağı da sağlıyor..

TEMA Vakfı, Ağaç Kardeşliği kapsamında uygulanacak doğa eğitim programıyla çocukların doğada yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamayı, doğayla azalan ilişkilerini güçlendirmeyi ve çocuklar için oluşturacağı Hayrettin Karaca Ağaç Kardeşliği Ormanı’yla erozyonla mücadeleye katkı sunmayı amaçlayan ve 2016 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile sürdürülen projede TEMA Vakfı Hopa gönüllüsü Neriman Fırıncı’ da ilk kez yer alacak

Fırıncı, bu projeye, her şeyden önce bir yardımseverlik projesi olması nedeni ile katıldığını belirtip “çocuklarımız için yapabileceğimiz en ufak bir yardımın bile kendisini çok heyecanlandırdığını “ belirtip bizlerle şu sözleri paylaştı.

“Çocuklar doğada doğa eğitimi alabilsin diye 7-8 Kasım İSTANBUL Maratonu’nda TEMA Vakfı Ağaç Kardeşliği ve Hayrettin Karaca Hatıra Ormanı için koşup bağış toplayacağım. Gönüllü olarak ilk koşum ve çok heyecanlıyım. İster 10 TL, ister 20 TL. bağışlayın sonuçta biriken her 150 TL bir çocuğun eğitimini karşılamak demek. O yüzden en küçük bağış bile bizler açısından çok önemli ve çok anlamlı karşılanacaktır.

Benimle beraber etki alanımızı genişletip daha çok çocuğa ulaşmak için bağışlarınızı aşağıdaki linki tıklayarak yapabilirsiniz. Katkıda bulunacak kardeşlerime ve dostlarıma şimdiden teşekkür ederim”