Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: YPG'ye terör örgütü demedik!

Finlandiya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Helsingin Sanomat'ta (HS) yer alan habere göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, terör örgütü YPG’nin mutabakat metninde "terör örgütü" olarak ifade edilmediğini yazdı.

HS'de yer alan haberde öte yandan habere göre Niinistö "YPG gibi örgütleri terörist olarak kabul etmek için hevesli değiliz, çünkü NATO müttefikleri ve Türkiye arasında bu konuda bir bakış açısı farklılığı var. Türkiye, bunları terörist olarak kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Niinistö'nün bu sözleri haberde, "metin YPG’ye yönelik insani yardımın devam etmesine imkan verecek şekilde hazırlandı" olarak yorumlandı.

'Hiçbir şey değişmedi'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, mutabakat metni üzerine verdiği demeçte, "Hiçbir şey değişmedi" dedi. Niinistö, “Metinde YPG’nin zikredilmesi Türkiye’nin esas amaçlarından biriydi, sonunda uzlaşabildik, çünkü en son aşamada aslında hiçbir şey değişmedi. Metinde YPG terör örgütü olarak değerlendirilmiyor, Türkiye’nin istediği gibi tanımlanmadı" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'a boyun eğmedik'

Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de mutabakata yönelik verdiği demeçte, "Erdoğan'a boyun eğmedik" dedi. DW Türkçe'de yer alan habere göre İsveç gazetesi Aftonbladet’e açıklamalarda bulunan Linde "Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız" diye konuştu. Linde, "Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Linde, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’a boyun eğmedik" diye konuştu.