Fındık vurgunu... Üreticiler fırsatçıların kurbanı oluyor!

31 Ağustos'ta 24.50'den fındık alan vurguncular, TMO alıma başlayacak diye piyasayi 23.50'den açmışlar. Söz birliği etmişler belli ki. Bir kuruş fazla vermiyorlar.



Fındık üreticileri şaşkın ..

Ordu,Giresun,Trabzon, Samsun, Düzce,Sakarya gibi illerde fındık tüccarlarının aralarında anlaşıp Fındık fiyatlarını 24 TL'nîn altında tutmaya çalıştığı iddialarına karşı Ticaret Bakanlığı ve Bakan nerede?

Niçin fırsatçı tüccarlara yaptırım için harekete geçilmiyor?

Bu ülkede bir avuç tüccar binlerce fındık üreticisinin ürününü aralarında anlaşıp fiyatı düşük tutmasına tepkiler gittikçe büyüyor.

Bazı sağ duyulu tüccarlar 1 Eylül öncesi üreticileri uyararak fındığı 24-25 TL!den satmamaları gerektiğini, TMO alıma başlayınca da bir grup tüccarın fiyatı aşağı çekmek için çabasını sürdürebileceğine dikkat çekerek."Fındığınızı fırsatçılara peşkeş çektirmeyin. Devetin açıkladığı taban fiyatın altında satmayın" diyor



Ancak özellikle gurbetten izinli gelenler zamanları dolduğu ve işlerinin başında olabilmek için çaresizce bin bir meşakkatle topladıkları ürünlerini tüccarın fırsatçılığına rağmen satıp gitmek zorunda kalıyor.

Özellikle 500 kilo ile 2 buçuk ton arası ürünü olan üreticiler, ki (çoğu işçi memur,emekli) olan üretici kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteği, TMO'nun 2022 yılından itibaren fındık alımlarına 15 Ağustos'tan itibaren başlatması yönünde...

Böylece pazara aciliyetten erken indirilen fındığı fırsatçı tüccarların insiyatifine bırakmamak gerekiyor.