Fındık depolamada naylon çuvallara dikkat

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığını satmayıp bekletecek olan üreticilerin, bazı kurallara uyması gerektiğini, aksi takdirde fındığın çürüyebileceğini belirtti.

Ordu’da, resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı neredeyse tamamlanırken, ihtiyaçları bulunan bazı üreticiler fındıklarını manavlara satmaya başladı. Ürünlerini kurutan ve satmak istemeyen üreticiler ise, kuruttukları fındıklarını evlerinde ve depolarında muhafaza ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, depolanacak fındığın nem oranının yüzde 6 ve bu rakamın altında olması gerektiğini belirterek, naylon çuvallarda bekletilen fındıkların ilerleyen günlerde bozulabileceğini söyledi.



“Jüt çuvallar tercih edilmeli”

Soydan, fındıkların ömrünün uzun olması açısından bazı tavsiyelerde bulunarak, “Şu anda çoğu üreticimiz, fındık toplama işlerini bitirdi. Artık yüksek kesimlerde belki harmanlarda çuvala girmeyi bekleyen fındıklar bulunuyor. Bu süreçten sonra üreticilerimiz çok önemli kurallar bekliyor. Fındıkta üreticilerimizin birçoğu hemen pazara indirmiyor, evinde ve ambarlarında bekletiyor. Bu süreçte yapılması gereken kurallar var. Özellikle depolarında fındığını bekleten üreticilerimiz fındıklarını muhakkak nem oranlarını yüzde 6’nın altına indirmesi lazım. Çünkü nem oranı yüksek olan fındıklar çuvallandıkları zaman bazı bozulmalara ve ömrünün kısa olmasına sebep oluyor. Onun yanında muhakkak fındıklarımızı jüt çuvallarda muhafaza etmek gerekiyor. Çünkü naylon çuvallarda fındığımızı bekletmek nem oranını arttırarak ömrünü kısaltıyor” dedi.