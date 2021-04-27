Filozof Atakan ortaya çıktı! Kariyer planını anlattı...

Bir süre önce felsefe yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Atakan Kayalar, yaşına rağmen hayatı anlama biçimi ve yaşamına dair koyduğu tavır ile oldukça farklı bir izlenim yaratıyor.

Atakan Kayalar, yaşıtlarına göre farklı davranması nedeniyle sosyal medyanın da gündemine oturmuş ve Filozof Atakan ismiyle anılmaya başlanmıştı. O günden bu yana Atakan'ın hayatında neler değişti?

Sabah gazetesinden Aybike Şahin'e konuşan Atakan, "İleride psikiyatrist olmak istediğinden bahsetmiştin geçtiğimiz yıllarda... Hedefin hala bu yönde mi?" sorusuna "O zamandan bu yana yapmak istediğim her şey değişti. Mesela artık psikolog olmak istemiyorum. Psikolojiyle hobi olarak yine ilgilenebilirim. Fakat sayısal bir alan ya da tarih alanında kariyer yapmak isteyebilirim. Tarih, sonu gelmez bir alan. Özellikle Türk Tarihi'ni anlatmayı isteyebilirim" yanıtını verdi.

İşte Atakan Kayalar ile yapılan röportajdan kesitler;

- Bir yıldır zorlu bir süreçten geçiyoruz. Mücadele ettiğimiz bu pandemi seni nasıl etkiledi?

Bu süreç herkesinki gibi geçti. Evdeydim genelde. Çok sıkılmadım. Çok neşeliydim, mutluydum bu süreçte. Umudumu hiç kaybetmedim. Evde kaldım. Kendimi keşfetmeye çalıştım. Online dersler sayesinde uzaktan eğitime katıldım.

- Evde kendini nasıl keşfettin?

Keşfetmekten kastım, ilgi alanlarımın daha çok nelere yatkın olduğunu anlamaya çalıştım. Mesela resim yeteneğim yok ama resim yapma tutkum var. Bu süreçte o kadar da güzel resim yapamadığımı öğrenmiş oldum.

- Peki, uzaktan eğitim nasıl gidiyor? Sürece alıştın mı?

Benim için zor oldu biraz. Özellikle sayısal derslerde zor oldu diyebilirim. Yine de devam etmeye çalışıyorum. Ama bu süreçte bu zorluğu aşabildim tabii ki.

"İSLAM HAKKINDA BİRÇOK ŞEY OKUDUM"

- Pandemi, herkesin kendisiyle baş başa kaldığı zamanları artırdı. Sen neler yaptın?

Ünlü olduğum günlerden sonra kitap okumaya biraz mesafe koydum. Sonrasında zaten sokağa çıkma yasağı geldi. Benim için bir şey fark etmedi. Fakat sonrasında kitap okumaya yeniden başladım. Bu süreçte çok fazla kitap okudum. Çok boş zamanım olduğu için ders çalıştım.

Çok kalın kitaplar okuyamadım. Sayısal ve sözeldeki farklı dallara yöneldim. Önceden edebiyat okurken şimdi bilim dalları ile ilgili kitaplar okuyorum. Ayrıca İslam hakkında birçok şey okudum.

Felsefe çok derin bir alan. Ne kadar ilgi çekici olsa da sayısalda da birçok şey yapılabileceğini gördüm ve aynı zamanda mitoloji, tarih gibi alanlarda da birçok şey okudum.

Evde kaldığımız bu dönemde en çok neyi özledin?

Okula gitmeyi özledim. Okulda çok güzel bir kaynaşma ortamı vardı ama evde kalınca canım sıkılmaya başladı. Ama yine de bu süreci de değerlendirdim. Dışarıda dolaşmayı çok seviyorum, bunu da özledim. Görerek daha fazla şey hafızama kazınabiliyor çünkü.

YAKIN ARKADAŞININ ADINI VERMEDİ

Biraz özel sohbet edelim... En yakın arkadaşın kim ve neden o kişi?

En yakın arkadaşımın adını vermek istemiyorum. Ama onunla iyi anlaşıyoruz, oyun oynuyoruz, kitap okuyoruz. O yüzden en yakın arkadaşım. Dediklerime tamamen katılmasını tercih etmem ama beni anladığını düşünüyorum.

Bir insanın sahip olacağı en önemli değer sence nedir?

Hayatına devam ederken insanın çok fazla şeye htiyacı olur. Fakat bu ihtiyaçların en başında benim için İslam geliyor. Benim için en azından öyle. Tabii ki diğer insanlarda farklı olabilir. İkincisi ise okumak, öğrenmek ve araştırmak. Bir diğeri, sosyalleşmek, dolaşmak ve görmek. Aile ve akrabalık değerleri de çok önemli tabii ki.

Bir kitap yazsan hangi konu üzerine seçerdin Atakan?

Bunu daha önce hiç düşünmedim. Ama tarih ya da bilim üzerine bir şey yazmak isterdim. Bilim üzerine bir şeyler yazmak zor. Çünkü şu an o kadar güçlü bir matematiğim yok. Tarih konusunda da yazmak isterdim. Tarih de çok büyük bir araştırma süreci gerektiriyor. (HABERLER.COM / SABAH)