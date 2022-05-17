Filizkıran fırtınası nedir?

Mayıs ayında Türkiye genelinde etkisini hissettiren Filizkıran fırtınası birkaç gün etkili olabiliyor.

Bahar fırtınası olarak da adlandırılan Filizkıran Fırtınası, denizciler için hazırlanan fırtına cetvelinde 17-18 Mayıs tarihlerine denk gelen fırtınanın adıdır. Filizlenen ağaçlara verdiği zararla bilinir.

Mayıs ayına özgü bir fırtınadır Anadolu'da "Filizkıran" adı verilir. Bitki filizlerinin rüzgardan zarar görmesi ve kırılması nedeniyle ismini almıştır.