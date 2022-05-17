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Filizkıran fırtınası nedir?
Bahar aylarında görülen Filizkıran fırtınasının ne zaman başlayacağı ve biteceği merak ediliyor. Peki Filizkıran fırtınası nedir? İşte detaylar...
Güncel 17.05.2022, 15:22
Mayıs ayında Türkiye genelinde etkisini hissettiren Filizkıran fırtınası birkaç gün etkili olabiliyor.
Bahar fırtınası olarak da adlandırılan Filizkıran Fırtınası, denizciler için hazırlanan fırtına cetvelinde 17-18 Mayıs tarihlerine denk gelen fırtınanın adıdır. Filizlenen ağaçlara verdiği zararla bilinir.
Mayıs ayına özgü bir fırtınadır Anadolu'da "Filizkıran" adı verilir. Bitki filizlerinin rüzgardan zarar görmesi ve kırılması nedeniyle ismini almıştır.