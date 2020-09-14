“Fikrinle İz Bırak” yarışmasının  finali gerçekleştirildi

ÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, yenilikçi teknolojilere ve sosyal start- uplara mentorluk etmek için düzenlenen yarışmaya ilk etapta 151 farklı projenin başvurduğunu belirtti. Ön eleme sürecinin ardından kalan 30 proje ise detaylı bir inceleme aşamasının ardından 5 projeye kadar düşürüldü.

Devam eden pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlenen toplantıda sonuçlar TÜGİAD üyeleri, Atılım Üniversitesi akademisyenleri ve alanında başarılı iş insanlarından oluşan jüri tarafından açıklandı. Başlangıcından bu yana 151 projenin rekabet ettiği yarışmayı “ Kübra ÇONTAR, Beyza ÇONTAR, Adem GÜNESEN ekibi kazandı. Ekip iş dünyasının başarılı isimleriyle tanışma fırsatının yanında 50 bin liralık birincilik ödülünün de sahibi oldu. Barış SEZER, Berkcan ÜNLÜ, Zeynep GORAL, Burak ERKOÇ ekibi ise katıldıkları projeleriyle yarışmada ikinci sırayı elde ederken 30 bin liralık ödülü almaya hak kazandı. Yarışmanın üçüncüsü ise Arda ÖZGENER, Doğancan YARKA, Halil Burak YILMAZ ekibi 20 bin liralık ödülü kazanan ekip oldular. Yarışmada dereceye giren tüm projelere para ödüllerinin yanında AR-GE Projesi Yazma & Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Mentorluk Desteği verilecek.

Genç girişimciler iş dünyasıyla bir araya geliyor

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı ve jüri üyesi Zafer Yıldırım yarışmanın amacına ulaştığını söyledi. Uzun bir eleme sürecinden geçen projeleri titizlikle incelediklerini belirten Başkan Yıldırım, iş dünyasının rekabetçi yapısında en iyi hayatta kalabilecek projeleri seçtiklerini ifade etti. Bunun yanında geleceğe dair vizyonu olan beyinlere mentorluk etmek için yola çıktıklarını dile getiren Yıldırım geleceği şekillendirecek fikirlerle bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Her biri kendi alanında başarılı olan jüri üyelerinin hepsinin startup yatırımcısı olması ya da bu tarz yatırımcılar ile birlikte yakın temas içerisinde bulunmaları yarışmanın önemini artırır nitelikte. Dolayısıyla yarışmanın genç girişimcilerden yoğun ilgi görmesi oldukça doğal. TÜGİAD Ankara ve Atılım Üniversitesi ise bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak konusunda kararlı. Genç girişimcilerin ilgilerinden memnun kalan kuruluşlar yarışmayı gelecek sene tekrar düzenleyecek.