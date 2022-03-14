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FIFA 2022 Dünya Kupası'na 250 gün kala, Katar hakkında 10 eğlenceli bilgi!

"Katar" isminin kökeninin Antik Roma'ya dayandığını, dünyanın en uzun bisiklet yoluna ve iç mekan rollercoaster'ına sahip olduğunu ve dünyanın suç oranı en az ülkesi olan Katar’ın en güvenli ülke seçildiğini biliyor muydunuz? İşte Katar hakkında pek bilinmeyen 10 gerçek.

Güncel 14.03.2022, 11:35
FIFA 2022 Dünya Kupası'na 250 gün kala, Katar hakkında 10 eğlenceli bilgi!

Katar Turizm (Qatar Tourism), FIFA Dünya Kupası™'nın Orta Doğu'daki ilk ev sahibi olacak Katar ile ilgili pek bilinmeyen 10 bilgiyi paylaşıyor. Katar Turizm’in Operasyon Direktörü Berthold Trenkel 250 gün sonra Katar'da start verecek olan FIFA Dünya Kupası ile ilgili "Ziyaretçiler, Katar'a geldiklerinde burada Orta Doğu'nun en iyilerini bulacak. Katar'da olduğunu bile bilmedikleri çok sayıda heyecanlı macera ve aktiviteye kavuşacaklar. Katar'a gelen tüm ziyaretçilerimizi ve futbol severleri futbol maçlarını izlemenin dışında ülkemizi keşfetmeye de teşvik ediyoruz. Burada her ziyaretçiye ve bütçeye uygun bir şeyler var” dedi.

Katar hakkında bilmediğiniz 10 gerçek

1. Dünyanın en güvenli ülkesi

Güvenliğe önem veren ziyaretçilerin içi rahat olsun. Katar'da suç oranları ve güvenlik sorunları oldukça az. Katar, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da Numbeo Suç Endeksi tarafından dünyanın en güvenli ülkesi seçildi. Numbeo ayrıca Doha'yı da dünyanın en güvenli ikinci kenti seçti.

2.Antik kökenler

Katar birçok açıdan modern bir yaratı olmasına rağmen yarımadanın tarihi antik çağlara kadar uzanıyor. Romalı yazar Büyük Plinius, o dönemde Katar'ın yerlileri için "Catharrei" sözcüğünü kullanıyordu. Antik Çağ'ın matematikçi, astronom ve coğrafyacı bilgini Batlamyus ise "Catara" adını verdiği bir yarımadanın yer aldığı bir harita çizmişti. Bu harita bugün Katar Ulusal Müzesi'nde sergileniyor. Günlüklerinde "Katara" ve "Qatar" sözcüklerini kullanan Portekizli kaşiflere kadar bu kullanım devam etti. 

3. Büyüleyici bir miras

Katar'ın ilk daimi insan yerleşkesine dair bulgular MÖ 5000'li yıllara uzanıyor. Katar'ın Bronz Çağı yerleşimleri Al Khor bölgesinde yoğunlaşıyor. Bu bölge "Mor Ada" olarak bilinen Jazirat bin Ghannem adasında yer alıyordu ve mor boya ticaretinin merkeziydi. Bu sektör, imparatorun giydiği pahalı mor rengin revaçta olduğu MÖ 2. binyılda canlanmıştı. Bu boya, çok sayıda deniz salyangozundan elde ediliyordu. Bugün ziyaretçiler adanın mangrov ormanlarında kayak yapabilir, harika gün batımı manzarası için kayaların tepesine çıkabilirler. 

4. Denizle buluşan çöller

Katar, dünyada çölün denizle buluştuğu ender yerlerden biri. Flamingolar, kaplumbağalar, tilkiler ve ülkenin ulusal hayvanı Arabistan oriksi ile eşsiz bir ekosistemin geliştiği iç deniz olarak da bilinen Khor Al Adaid, en muhteşem kum tepelerine de ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler cüzi bir fiyata iç denize seyahat ayarlayabilir ve 4x4'lerle ücra yerlerden geçerek kum tepelerinde gezinebilirler.

5. Dünyanın en büyük balığının tercihi

Dünyanın en geniş beyaz köpek balığı sürülerinden biri Katar'da bulunuyor. Bu köpek balıkları, Nisan ayından Eylül ayına kadar Al Shaheen yasak deniz bölgesinin kuzeydoğu kıyılarında ortaya çıkıyor. Kimi zaman "zarif dev" olarak adlandırılan bu muazzam deniz yaratıkları, 2002 yılından bu yana soyu tehlike altında bulunan canlılar arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük balıkları olan beyaz köpek balıklarının boyu 20 metreye kadar ulaşabiliyor.

6. Sürdürülebilir projeler için bir merkez

FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da gerçekleşeceğinin kesinleşmesinin ardından geçen yaklaşık on sene içerisinde ülkede hayata geçirilen büyük projelerde süreklilik hep esas alındı. Doha merkezde, dünyanın ilk sürdürülebilir semt yenileme projesi olan Msheireb'in sıra sıra kafelerin yer aldığı sokaklarıyla tanışacaksınız. Dünya Kupası'nın kalbi geleceğin 45 milyar dolarlık kenti Lusail'de atıyor. Lusail, yakınca açılacak olan Katara Towers ile zirveyi görecek olan ilginç binaları ve çevre dostu yenilikçi fikirleri ile Katar'ın en büyük sürdürülebilirlik atılımı. Futbol için inşa edilen stadyumların temelinde sürdürülebilirlik yatıyor. Etkinlik ise karbon nötr olarak gerçekleşecek. Örneğin Stadium 974, okyanus taşımacılık konteynırlarından inşa edildi ve turnuvadan sonra tamamen sökülüp kaldırılacak.  

7. Dünyanın en uzun bisiklet pisti

Spor ve halk sağlığı Katar'ın öncelikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hatta her yıl Şubat ayında ülkede Ulusal Spor Günü kutlanıyor. Olimpik Bisiklet Pisti de bunu kanıtlar nitelikte. 33 kilometre uzunlukta, dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu olma niteliği taşıyan pist, 2020 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giriş yaptı. 

8. Giriş kolaylığı

Katar, sunduğu vize kolaylığı sayesinde Orta Doğu'nun en kolay giriş yapılabilen ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından, 95'ten fazla ülkeden gelen ziyaretçiler, taşıdıkları pasaporta bağlı olarak vizesiz biçimde veya kolay çevrim içi başvuru ile Katar'a giriş yapabiliyorlar. Ziyaretçiler, istenen belgeler için web sitesinden kolayca vize kontrolü de yapabilir: https://www.visitqatar.qa/en/plan-your-trip/visas 

9. Dünyanın en iyi havayolu ve havalimanı

Katar'ın ziyaretçilerine sunduğu müthiş misafirperverlik, daha uçuş esnasında başlıyor ve ardından havaalanında sürüyor. Qatar Airways 2021 Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde "dünyanın en iyi hava yolu firması" ödülünü alırken, Hamad Uluslararası Havalimanı da "en iyi havalimanı" oldu. Katar'ı transit geçecek yolcular, Qatar Airways ve Discover Qatar tarafından sunulan ve Qatar Tourism'in desteklediği, dünyanın en iyi geçici konaklama paketlerinden faydalanabilirler. 

10. Dünyanın en büyük iç mekan rollercoaster'ı

Katar'ın sürekli büyüyen aile ve tema parkı imkânlarına katılan ve 2021 yılı Temmuz ayında Doha Oasis'te kapılarını ziyaretçilere açan Quest Doha, "en uzun iç mekân rollercoaster'ı" ve "en yüksek drop tower sürüş" özellikleriyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Park "üç boyuta" ayrılıyor: Antik Arap mirasını keşfeden Oryxville, bugünü yansıtan City of Imagination ve teknoloji harikası fütüristik uzay üssü Gravity.

11. BONUS: FIFA Dünya Kupası™'na ev sahipliği yapacak olan ilk Orta Doğu ülkesi

2022 FIFA Dünya Kupası Katar™ için geri sayım başladı.   Dünyanın en büyük futbol turnuvası ilk kez bir Orta Doğu ülkesinde gerçekleştirilecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar™ bugüne kadarki en kompakt turnuva programıyla taraftarlarla buluşuyor. Taraftarlar günde ikiden fazla maçı yerinde izleyebilecek. 

#katar #fifa 2022
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