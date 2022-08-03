FETÖ Elebaşı'nın Manevi Oğlu Enes Kanter Ağlama Duvarı’nda!

Geziyi izleyen Hindistan medyasına göre Enes Kanter Freedom, İsrailli yetkililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Taşların arasına dilek kağıdı bıraktı

Ağlama Duvarı'nda bol bol dua eden Kanter, taşların arasına bir de dilek kağıdı bıraktı.

Times of India'nın haberinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği ABD vatandaşı Kanter, 'İçten bir Müslüman-Yahudi' olarak tanımlandı.

Kanter'in sıkı bir İsrail destekçisi olduğu vurgulanan haberde, Ağlama Duvarı çevresine geldiğinde uzun boylu FETÖ'cünün şöyle dediği aktarıldı:

"Buradayken hislerimi kelimelerle ifade etmek zor. Burası şimdiye kadar bulunduğum en kutsal yer."