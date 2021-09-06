FERHAN ŞENSOY ÇARDAK ALTI SOHBETLERİ’NDE ANILDI

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Barış ve Sevgi Buluşmaları son günlerine yaklaşırken birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Festivalin beşinci günü, Ümit Nar moderatörlüğünde düzenlenen Sahaf Festivali Mezat Etkinliği ile başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın da konuk olduğu Gündüz Mezatı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen Çardak Altı Sohbetleri’nde ise geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy anıldı. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun yaptığı ‘Gelecek’ temalı söyleşinin konuğu Nebil Özgentürk oldu. ‘Gelecek ve Kültür Sanat’ konulu söyleşide Özgentürk’ün çektiği ve üzerine çalıştığı Ferhan Şensoy belgeselinden izlenen kısa bölüm ise herkese duygusal anlar yaşattı.

“Onlarla aynı çağı yaşamış olmaktan dolayı çok mutluyum”

Medya dünyasında kendilerini ispat etmek için çok fazla belgesel ve kültür sanat programları yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özgentürk, “Biz de varız demek için mücadele ettik. Sadece anlamsız programlar veya içi boş diziler değil, Orhan Kemaller ve Yaşar Kemalleri anlatan programlarda var demek için mücadele ettik. Bu ülkede Yaşar Kemal’in kitaplarını ders kitabı olarak okutmalısınız ki insanlar şiddete başvurmasın. Aynı şekilde Atilla İlhan’ın şiirlerini de ders kitabı olarak okutmalıyız. Çok isterim Ferhan Şensoy’dan sonra bir başka yerde Müzeyyen Senar, Rıfat Ilgaz, Atilla İlhan, Yaşar Kemal anılsın. Onlarla olmaktan, onlarla tanışmış ve onlarla aynı çağı paylaşmış olmaktan dolayı çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

Özgentürk: Beylikdüzü’nden bir dilekte bulunalım

Sanat dünyasının büyük ustalarıyla ilgili anı ve hikâyelerinin de anlatıldığı söyleşide, Şensoy’un az bulunan bir maden olduğunu belirten Özgentürk, “Yazdığı bütün oyunlar hayata, memlekete ve insana dair. Ferhan Şensoy’dan yola çıkarak Türkiye’deki anlayışı anlatmak gerekiyor. Sadece oyunlarından elde ettiği gelirlerle o tiyatronun kirasını, elektriğini, suyunu ödüyordu. Beylikdüzü’nden bir dilekte bulunalım istiyorum. Kent tiyatrosunda olduğu gibi Ses Tiyatrosu’na da sevgili İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu gerekiyorsa sahip çıksın. Ferhan abinin dostları kardeşleri ve hayranları olarak umarım Ses Tiyatrosu’na sahip çıkarlar.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Önemli değerleri buluşturduk

Festival kapsamında düzenlenen Gündüz Mezatı’nda Ferhan Şensoy’un “Elveda SSK” kitabını alan Başkan Çalık, günün anısına Nebil Özgentürk’e hediye etti. Çalık söyleşi sonunda yaptığı konuşmada, “Bu akşam ki keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü’nde çok güzel işler yapılmış bir kez daha anladım. 2014’den itibaren bu kentin rotası değişmiş. Biz Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nin kucağında Yaşar Kemal Kütüphanesi ve Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ni komşu yaptık. Aslında bu önemli değerleri bir kültür merkezinin içerisinde buluşturduk. Bundan sonra da inşallah güzel işler yapacağız.” dedi. Başkan Çalık daha sonra Özgentürk’e Yaşam Bahçe’sinde, içinde atalık tohumlardan üretilen mahsullerin bulunduğu bir sepet hediye etti.

Gece Yolcuları Yaşam Vadisi’ni büyüledi

Söyleşi sonunda gerçekleşen konserde gençlerin hayran olduğu ünlü grup Gece Yolcuları, en sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında Beylikdüzü halkı için seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş şarkılarla coştu. Ersin Show ve Gece Yolcularına teşekkür ederek Yaşam Bahçesi’nden elde edilen mahsullerin bulunduğu sepet ve plaket takdiminde bulunan Çalık, “Beylikdüzü çok özel bir yer ve sizler şu an bu özel alanda olduğunuzu unutmayınız. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde, İstanbul’un en güzel alanlarından bir tanesindesiniz ve enerjiniz hiç bitmesin.” diyerek seslendi.