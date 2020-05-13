Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Şarkıcı Ferdi Tayfur'a (76), Antalya'daki özel bir hastanede oğlu Timur Turanbayburt'un (55) böbreği nakledildi. Sağlık durumu iyi olan Tayfur, haftaya Marmaris'teki çiftliğine dönecek.

Arabesk müziğin tanınan Ferdi Tayfur, katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan sanatçıyı tedavisi için Antalya’ya davet etmişti.

Ünal paylaşımında, “Şarkıları ve beyefendi kişiliğiyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan Sayın Ferdi Tayfur Bey’e geçmiş olsun diyorum. Dilerse kendisini Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezimizde misafir edip, gerekli tedaviyi uygulamaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un 55 yaşındaki oğlu Timur Turanbayburt

Ferdi Tayfur ise nakil ameliyatı için Antalya’da özel bir hastaneyi tercih etti. 25 Nisan’da Antalya’ya gelen ve tetkikleri yapılan Tayfur’a 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt’un bir böbreği nakledildi.

Hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur’un taburcu edildiği, haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan sanatçının kan değerlerinin normale döndüğü, önümüzdeki hafta Marmaris´teki çiftliğine geçeceği belirtildi.

DEVLET BAHÇELİ "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, böbrek nakli olan Ferdi Tayfur’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli ve Tayfur, telefonda bir süre sohbet etti. Tayfur’un MHP liderinin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği de biliniyor.