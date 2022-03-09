Fenerbahçeli eski futbolcu Sergei Rebrov: Ülkeme dönüp savaşacağım

Bir dönem Fenerbahçe'de de futbol oynayan ve şimdilerde Al-Ain'in teknik direktörlüğünü yapan Ukraynalı Rebrov, ülkesinde yaşananlar nedeniyle futbola kesinlikle konsantre olamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Herkes birlik içinde, insanlar sokağa çıkıp direniyor. Biz hayatta kalacağız ve kazanacağız. Uzlaşma sağlanmayacak çünkü Putin'in tavizi yok. Kiev'e gitmek istiyor ve orayı işgal etmek istiyor. Halkımız için savaşacağız. Ben de bir silah alıp savaşa katılacağım"