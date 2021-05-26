Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Diyanet'e o müftüyle ilgili mektup

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma vaazında Selanik göçmenleri için 'Yüzde 90'ı sabetayist' ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" sözleriyle imada bulunan Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ali Koç, bu gelişmeler üzerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a bir mektup yazdı.

İşte Fox'un haberine göre Ali Koç'un mektubu:.

"Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü hem de ürkütücü.

İnsanlığın barışını savunması gereken bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum.

Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya oldupu bir diğer salgın da "nefret söylemi" ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı da yok.

Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.

Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Düzce Akçakoca Müftüsü'nün verdiği vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alarak söylediği sözler sosyal medyada gündem olmuştu.

Vaaz esnasında kayda alınan videoda müftünün, "Şu kadroya bakın, %90'ı Selanik göçmeni ve Sabatayist yani Müslümanlığı kabul etmiş görünen Yahudiler. Hatta şunu da söyleyeyim, İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında otellerinde barındırdıkları kişiler Yahudilerdi. Şu an o kişi bu takımın da başkanı. Bunlar gücü kuvveti eline geçirdiği zaman, bize de aynısını yaparlar" dediği ortaya çıkmıştı.